Общество

МЧС рекомендует псковичам подписаться на аккаунты ведомства в социальных сетях

Социальные сети становятся все более популярным источником информации, благодаря чему жители региона могут оперативно получить информацию о различных метеоявлениях, ДТП, пожарах и других происшествиях.

В связи с этим ГУ МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона свои официальные страницы в таких социальных сетях, как:

«Вот уже несколько лет не только с помощью официального сайта, но и посредством соцсетей можно ознакомиться с различными аспектами работы Главного управления МЧС России по Псковской области. В Telegram ежедневно размещается информация о происшествиях в регионе и мероприятиях чрезвычайного ведомства, всё самое важное и актуальное. Вся информация также доступна и на других площадках», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.