Лучший способ борьбы с тревогой назвал псковский психолог

Отвлечение и переключение – это лучший способ борьбы с тревогой. Такое мнение озвучил психолог, бизнес-тренер Сергей Калинин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сергей Калинин также прокомментировал использование медикаментозных препаратов при тревожности.
«Как специалист, я категорически против употребления алкоголя и любых психоактивных веществ. То, что называется, наркотики. Эффект кратковременный, зависимость, привыкание, побочные эффекты. Результат, может быть, и есть, но потом проблем еще больше. Та тревога, которая возникнет на фоне будущих проблем, будет в разы больше», – заметил он.
Нерецептурные препараты по типу настоек пустырника и боярышника – это по большому счету плацебо, напомнил гость студии. «Если мы говорим про серьезную биохимию, по большому счету, они ничего толком не меняют. Хотя все индивидуально. Если кому-то помогает, ради Бога, вреда нет. Но если честно, то и пользы особо никакой», – уточнил он.
Есть и рецептурные противотревожные препараты, которые может выписать психиатр и психотерапевт с медицинским образованием.
Специалист посоветовал обратить внимание на физическую нагрузку, поскольку от наибольшего количества работы в физическом плане у человека вырабатывается эндорфин, который способствует снижению чувства тревоги.