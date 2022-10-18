Общество

Лучший способ борьбы с тревогой назвал псковский психолог

Отвлечение и переключение – это лучший способ борьбы с тревогой. Такое мнение озвучил психолог, бизнес-тренер Сергей Калинин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Переключение и отвлечение – это вот одни из лучших средств от тревоги. Если у нас самих не хватает самоконтроля, чтобы вырвать себя из этого состояния, здесь просто надо просить близких», – сказал гость студии.

Сергей Калинин также прокомментировал использование медикаментозных препаратов при тревожности.

«Как специалист, я категорически против употребления алкоголя и любых психоактивных веществ. То, что называется, наркотики. Эффект кратковременный, зависимость, привыкание, побочные эффекты. Результат, может быть, и есть, но потом проблем еще больше. Та тревога, которая возникнет на фоне будущих проблем, будет в разы больше», – заметил он.

Нерецептурные препараты по типу настоек пустырника и боярышника – это по большому счету плацебо, напомнил гость студии. «Если мы говорим про серьезную биохимию, по большому счету, они ничего толком не меняют. Хотя все индивидуально. Если кому-то помогает, ради Бога, вреда нет. Но если честно, то и пользы особо никакой», – уточнил он.

Есть и рецептурные противотревожные препараты, которые может выписать психиатр и психотерапевт с медицинским образованием.

«Но сразу хочу сказать. Наш мозг устроен таким образом, что избирательно выключать одну эмоцию невозможно. Если мы включаем, снижаем тревожность, то притупляется наша эмоциональность в целом. Мы теряем способность радоваться, восхищаться, любить, переживать положительные эмоции. Если мы говорим про эмоциональное состояние, то эмоции клин клином вышибает. Нужно просто балансировать свою жизнь и уравновешивать тревогу другими положительными эмоциями», – объяснил Сергей Калинин.

Специалист посоветовал обратить внимание на физическую нагрузку, поскольку от наибольшего количества работы в физическом плане у человека вырабатывается эндорфин, который способствует снижению чувства тревоги.