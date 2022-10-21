Общество

Монтировать освещение готовятся в островском сквере имени Клавдии Назаровой

Строительную площадку, где идёт процесс реконструкции площади и сквера имени Клавы Назаровой в рамках реализации проекта «Блики времени» в Острове, посетил глава Островского района Дмитрий Быстров. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Осмотрел основные участки, где ведутся работы. В беседе с представителем подрядчика и инженерно-техническими работниками стройплощадки поинтересовался ходом работ, наличием строительных материалов, укомплектованностью специалистами и техникой», - рассказал Дмитрий Быстров.

Как пояснил представитель подрядчика, в настоящее время весь комплекс работ в графике, материалы завезены, ожидается поставка малых архитектурных форм.

«Скоро приступят к монтажу осветительных столбов и при благоприятной погоде будет осуществлено электроподключение. На мой вопрос об антивандальных мероприятиях представитель подрядчика ответил, что планируется обеспечить видеонаблюдение всех зон сквера и площади», - отметил глава района.