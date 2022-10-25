Общество

Почти 18 тысяч тюльпанов высадят в Пскове

Почти 18 тысяч тюльпанов высадят в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Около 18 тысяч тюльпанов украсят Псков следующей весной. Луковицы растений начали высаживать в Детском парке», – сказал Борис Елкин.

Закупили шесть видов сорта Триумф: красные, розовые, оранжевые, желтые, бордовые и белые.

«Псковичи и туристы уже не первый год любуются клумбами в центре Пскова и даже окрестили наш город Псковской Голландией. Решили продолжить традицию украшения города тюльпанами. Весной посадим и другие цветы», – отметил сити-менеджер.