Александр Котов работникам автотранспортного комплекса: Ваш труд востребован обществом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов автотранспортных предприятий региона, жителей области с Днем автомобилиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Водитель – одна из самых массовых профессий, и это убедительно подтверждает, насколько востребован обществом этот труд, подчеркнул он. «Именно поэтому создание современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры является приоритетной задачей государства, которая достигается совместными усилиями на федеральном и региональном уровне», - добавил Александр Котов и пожелал всем автомобилистам удачи на дорогах и безаварийных поездок.