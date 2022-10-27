Общество

Александр Котов работникам автотранспортного комплекса: Ваш труд востребован обществом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов автотранспортных предприятий региона, жителей области с Днем автомобилиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«День автомобилиста – особая дата в праздничном календаре, сопричастность к которой ощущают не только работники автотранспортного комплекса, но и водители-любители. Тем не менее, в первую очередь, мы чествуем в этот день профессионалов – тех, кто обеспечивает бесперебойные пассажирские и грузовые перевозки, а также мобильность всех экстренных служб. На водителях и специалистах, обслуживающих автомобильный транспорт, лежит огромная ответственность. От качества такой работы зависит многое: эффективная работа всех отраслей экономики, комфорт и безопасность граждан», - отметил Александр Котов.

Водитель – одна из самых массовых профессий, и это убедительно подтверждает, насколько востребован обществом этот труд, подчеркнул он. «Именно поэтому создание современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры является приоритетной задачей государства, которая достигается совместными усилиями на федеральном и региональном уровне», - добавил Александр Котов и пожелал всем автомобилистам удачи на дорогах и безаварийных поездок.