Общество

Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов

Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но все ещё недоступен.

В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что по требованию Генпрокуратуры РФ ведомством был ограничен доступ к домену t.me, сообщает РИА Новости.

Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена.

«Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что доступ к домену t.me ограничен по требованию Генпрокуратуры.

Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время исключена. Затем домен t.me пропал из реестра заблокированных ресурсов, но еще некоторое время был недоступен.