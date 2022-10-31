Общество

Татьяна Пасман о «Разговорах о важном»: Для меня это всё ещё большая загадка

На данный момент чёткого понимания того, что такое «Разговоры о важном», которые в российских школах проводят первым уроком по понедельникам, нет. Об этом депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко», доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман заявила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 ноября.

«Для меня введение этого "Разговора" - большая загадка, потому что те нормативы, которые есть, те письма, которые на сегодняшний день пришли из министерства просвещения, не дают нормального понимания, что это такое», - сказала Татьяна Пасман.

С одной стороны, это урок, заметила депутат. С другой стороны, вести этот урок должны классные руководители. По содержанию, прописанному в методических пособиях, это все-таки классный час.

«Поэтому для меня большая загадка вообще, зачем это было введено. <...> Мало того, у меня возникает вопрос, неужели те, кто вводил эти "Разговоры", считают, что до этого на классных часах учителя говорили не о важном, а о каких-то там факультативных вопросах?» - спросила Татьяна Пасман.

При этом она отметила, что у «Разговорах о важном» есть свои плюсы. В частности, обычно классному руководителю приходилось долго готовиться к классному часу, выбирать темы для него, исходя из важных событий, происходящих в городе, области, стране, мире. Сегодня же, заметила депутат, классным руководителям предоставлен четкий план для проведения «Разговоров о важном», включая темы, интернет-ресурсы и все необходимые материалы. «Идея этого абсолютного единообразия мне не очень нравится, а вот то, что учителю дали всё оснащение (для проведения "Разговоров о важном" - ред.) - очень неплохо», - заключила Татьяна Пасман.