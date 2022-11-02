Общество

«Гайд-парк»: Евгений Васильев о работе в округе №6 и взаимодействии с коллегами по депутатскому корпусу. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 ноября. Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №6, заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о работе в округе №6 и взаимодействии с коллегами по депутатскому корпусу. Кроме того, Евгений Васильев выразил своё мнение о внутрипартийном предварительном голосовании «Единой России», работе управляющих компаний, обучении депутатов-новичков на базе гордумы.