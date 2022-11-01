Общество

Почти 80 граммов наркотиков изъяли в Пскове в ходе операции «Мак»

Межведомственная операция «Мак» завершилась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Она прошла в пять этапов, с июня по октябрь, в течение которых подразделения УМВД России по городу Пскову производили отработку жилого массива и частного сектора с целью выявления и уничтожения очагов произрастания мака и конопли. Параллельно шло выявление и перекрытие каналов транспортировки наркотических средств, в том числе синтетических, и привлечение к ответственности лиц, употребляющих наркотики.

За время проведения операции «Мак-2022» сотрудники УМВД России по городу Пскову составили 11 административных протоколов, возбудили девять уголовных дел по факту незаконного производства, сбыта и пересылку наркотических средств, а также их хранения. Кроме того, изъяли более 77 граммов наркотических средств естественного происхождения.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений можно сообщить по «телефону доверия» - (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49, телефону дежурной части управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области - (8112) 59-37-00.