Общество

Александр Котов поблагодарил полицейских за преданность делу

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«"Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в её защите от преступных и иных противоправных посягательств" – этот основополагающий принцип деятельности ведомства заложен в первой статье федерального закона "О полиции". Суть работы полицейского заключается защите жизни и здоровья, прав и свобод граждан. Именно поэтому главная оценка каждодневного труда сотрудников органов внутренних дел – доверие. От того, насколько оперативно и добросовестно выполняют полицейские свои служебные обязанности, во многом зависит вера людей в торжество закона, их уверенность в завтрашнем дне», - отметил Александр Котов.

Обеспечение безопасности и правопорядка – задача не только МВД, но и органов власти всех уровней, а также общественных институтов, подчеркнул он.

«Профессионализм псковских полицейских, помноженный на поддержку и помощь региона, позволил не допустить ухудшения криминогенной обстановки на территории области и обеспечить позитивную динамику основных показателей, характеризующих уровень безопасности граждан», - продолжил спикер регионального парламента.

Александр Котов поблагодарил псковских полицейских за самоотверженный труд и преданность делу.

«Особые слова признательности – ветеранам. Ваша жизненная энергия, верность профессиональному долгу и Отечеству являются примером для современного поколения стражей правопорядка. Здоровья, благополучия и успехов!» - добавил он.