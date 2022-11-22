Общество

«Лифтандзор» могут вернуть в России с марта 2023 года

К весне следующего года в России может снова появиться государственный контроль за лифтами и другими опасными техническими средствами в домах. Правительственная комиссия одобрила проект поправок к инициативе Ростехнадзора вернуть «лифтнадзор».

Сейчас документ готовят ко второму чтению в Госдуме. Госконтроль за подъемниками отсутствует в стране с июля 2021 года, но он крайне необходим, считают эксперты. По их словам, сейчас в России свыше 100 тысяч лифтов, которые нужно заменить. Но больше половины из них не включили в региональные программы капремонта на этот год. Тем временем в 2022 году в стране произошло по меньшей мере пять крупных ЧП с лифтами, в результате которых погибли или пострадали люди, сообщают «Известия».

«Лифтнадзор», скорее всего, не повлияет на число происшествий, но контроль позволит упорядочить работу в этой сфере, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

«Речь же не идет о том, чтобы приставить инспектора к каждому лифту и эскалатору. Законопроект в первую очередь нужен, чтобы определить документальную часть. То есть необходимо установить графики проверок, назначить ответственных за поломки и задокументировать другие важные мероприятия. Когда речь идет о жизнях людей, нужно, чтобы сфера была четко определена», — отметил он.