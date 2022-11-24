Общество

Минобороны запустило горячую линию по выплатам для участников спецоперации

Горячую линию по вопросам финансового обеспечения мобилизованных граждан (добровольцев) открыли в Едином расчетном центре Минобороны России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Для оперативного информирования граждан, из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции, по вопросам расчетов денежного довольствия в Едином расчетном центре Министерства обороны Российской Федерации открыта горячая линия», - говорится в сообщении.

Телефон горячей линии Единого расчетного центра Министерства обороны Российской Федерации 8 (800) 737-7-737.

Также свой вопрос можно направить на адрес электронной почты erc@mil.ru.

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