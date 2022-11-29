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Общество

Псковский губернатор оценил готовность сил и средств РСЧС. ФОТО

29.11.2022 13:36|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел готовность сил и средств территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) для работы в осенне-зимний период на горе Соколихе Псковского района сегодня, 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев

В осмотре принимали участие Главное управление МЧС России по Псковской области, «Псковские тепловые сети», «Горводоканал», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Газпром газораспределение Псков», «Псковавтодор» и Аварийно-спасательная служба. Участники представили специализированную технику и оборудование, находящиеся в постоянной готовности к реагированию и предназначенные для ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Среди образцов как новые модели, поступившие на баланс в этом году, так и уже активно эксплуатирующиеся.

АСС показали губернатору региона укомплектованность машин всем необходимым для ликвидации ДТП и ЧС. «Россети» ожидают прибытие 36 машин из запланированных 38. Две из них были представлены губернатору. Автомобили укомплектованы лебедками. Также в распоряжении компании есть 21 снегоход, российский плавающий шестиколесный вездеход «Трекол», 15 снегоболотоходов 2022 года производства.

Предприятие «Псковские теплосети» имеет в распоряжении 50 автомобилей. Михаилу Ведерникову показали также универсальную автомастерскую на колесах, которая заменяет три специализированных автомобиля. Мастерская была сконструирована сотрудниками «Псковских теплосетей», были заказаны комплектующие, что вышло эффективнее и дешевле. «Псковавтодор» представил пять единиц техники, «Аварийная газовая служба» отчиталась, что на этот сезон у ведомства имеется порядка 100 машин для предотвращения аварийных ситуаций.

 

ГУ МЧС России по Псковской области показали три вида палаток. Одна из них выполняет роль полноценного полевого штаба, внутри имеется радиосвязь и интернет, вторая палатка со спальными местами и последняя организована в виде места для приема пищи.

Завершился осмотр показом работы и взаимодействия спецслужб на месте дорожно-транспортного происшествия. По задумке, на участке дороги Санкт-Петербург – Невель произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из них загорелся, в легковом автомобиле находились заблокированные пострадавшие.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники пожарного подразделения, которые начали с помощью специальной пены тушить возгорание в кузове грузовика. Следом приехали дежурная спасательная группа и скорая медпомощь. Сотрудники аварийно-спасательной службы деблокировали пострадавших из легкового автомобиля с помощью гидравлического инструмента и передали их медикам. Для расчистки участка аварии прибыла машина «Псковавтодора», которая вызывается дежурными службами.

 

Врио начальника главного управления МЧС России по Псковской области полковника внутренней службы Сергей Лаврухин доложил губернатору об успешном проведении учений. Глава региона отметил слаженность действий территориальных служб спасения.

Теги: #Росгвардия #МЧС #Псковская область #Псковавтодор #Россети #скорая помощь #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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