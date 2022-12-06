Общество

Число ожидающих повышение зарплат россиян растет третий год подряд – эксперты

Число россиян, которые рассчитывают на повышение заработной платы, растет третий год подряд. Работодателей, планирующих пересмотр окладов, чуть меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в первый год COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

27% работодателей поделились планами повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время. В декабре прошлого года таковых было чуть больше (29%), в 2020-м — меньше (21%). В 44% компаний не планируется пересмотр окладов. В то же время 31% работодателей сообщил, что повышение заработных плат прошло менее 6 месяцев назад, в 3 из 10 предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад.

Количество сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растет третий год подряд. Опрос работающих россиян показал, что на повышение своего уровня заработка сегодня надеются 46%, особенно те, кто моложе 34 лет, и сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц. В прошлом году ожидающих индексации было 42%, в 2020 году — лишь 36%.