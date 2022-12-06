Общество

Какие съедобные украшения можно повесить на ёлку, рассказали эксперты

Ёлку чаще всего украшают игрушками из стекла, пластика, фарфора или бумаги. Однако до революции в России на новогоднее дерево вешали сладости и орехи. Так же можно сделать и сейчас. Подобные украшения более доступны, да ещё и съедобны.

Елку можно украсить имбирным печеньем. В нём легко сделать прорези для того, чтобы продеть ленту и повесить украшение на дерево, пишет RuNews24 со ссылкой на Food.ru. Также елку можно украсить разноцветными и красивыми конфетами. К ним тоже легко прицепить подвеску.

Золочённые орехи стоит покрасить любой краской, которую можно найти в магазине. Также на ёлку стоит повесить высушенные ломтики цитрусовых. Они также будут приятно пахнуть. Безе – ещё один интересный вариант для украшения. Его можно приготовить в разных формах.

Также стоит присмотреться к карамели. Её можно приготовить дома из сахара. Выливать карамель нужно на пергамент, смазанный маслом. При этом карамели можно придать самую разную форму.