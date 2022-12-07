Общество

Александр Братчиков добивается увеличения финансирования поддержки русского языка как государственного

Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания Александр Братчиков добивается увеличения финансирования программы по поддержке русского языка как государственного, языка межнационального общения. Об этом с заседания согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которая проходит сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Братчиков («Единая Россия») рекомендовал увеличить финансирование профильной программы по поддержке русского языка со 100 тысяч до 5 млн рублей.

«Тема актуальная, надо поддерживать», - согласился депутат Петр Алексеенко (КПРФ).

«Мы предварительно рассматривали предложение, - ответила вице-губернатор, председатель финансового комитета Татьяна Баринова. - Сумма будет окончательно решена при согласовании с губернатором. Где-то по миллиону на три года».

«Миллион - уже в десять раз больше», - отметил Александр Братчиков.

«Правительство поддерживает необходимость поддержки программы. Это актуально и значимо. Увеличение поддерживаем», - резюмировала первый вице-губернатор Вера Емельянова.