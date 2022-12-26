Общество

Рекомендации по выбору красной икры дали псковичам

На какие моменты стоит обратить внимание при выборе красной икры, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт, жителям Псковской области рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты», - отметили в Роспотребнадзоре.

Потребителям следует помнить о правилах выбора красной икры:

не стоит приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;

нужно внимательно читать этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;

маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри;

крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять банку полностью;

икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали;

натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;

натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся;

если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить её в чистую сухую стеклянную ёмкость.

«Если в случае приобретения красной икры у вас возникли сомнения в её качестве и безопасности, обращайтесь в управление Роспотребнадзора по Псковской области для проведения мероприятий в рамках действующего законодательства», - добавили в ведомстве.