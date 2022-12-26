Рекомендации по выбору красной икры дали псковичам

На какие моменты стоит обратить внимание при выборе красной икры, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт, жителям Псковской области рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«Икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты», - отметили в Роспотребнадзоре.
Потребителям следует помнить о правилах выбора красной икры:
Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить её в чистую сухую стеклянную ёмкость.
«Если в случае приобретения красной икры у вас возникли сомнения в её качестве и безопасности, обращайтесь в управление Роспотребнадзора по Псковской области для проведения мероприятий в рамках действующего законодательства», - добавили в ведомстве.