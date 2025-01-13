Общество

Алексей Наумец обозначил цели «Поезда Победы» в Пскове

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец посетил «Поезд Победы», который 14 января прибыл в Псков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Этот год объявлен Годом защитника Отечества, в канун 80-летия (Победы в Великой Отечественной войне) - это очень серьезное событие, которое сегодня у нас происходит на Псковской земле. Все мы видим, как на Западе сейчас идет переписывание истории. Для того, чтобы мы не утеряли свои исторические корни, чтобы мы не забывали свою историческую память, именно эту цель преследовали организаторы этого великолепного проекта», - сказал Алексей Наумец.

Напомним, «Поезд Победы» прибыл в Псков 14 января.

Экспозиция доступна для любых желающих старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.

Время работы экспозиции с 10:00 до 19:00.