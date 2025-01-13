Спорт

Путь развития самбо в Псковской области обсудили в Великих Луках

Рабочая встреча с межведомственным представительством по реализации проектов «За самбо», «Самбо в школу» и «Студенческое самбо» в Псковской области состоялось в Великих Луках. Организатором встречи выступил региональный координатор партийного проекта «Zа самбо» в Псковской области Владимир Владимиров. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

Главным спикером выступила исполнительный директор Ассоциации «Студенческая спортивная лига самбо» и Всероссийского проекта «Самбо в школу», представитель Всероссийской федерации самбо, член экспертного совета комитета Государственной Думы по молодежной политике, член рабочей группы по развитию студенческого спорта межведомственной комиссии при Министерстве спорта Российской Федерации по развитию физической культуры и массового спорта, член экспертного совета общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» Елена Ломакина.

Рабочая встреча с участием врио председателя комитета по спорту Псковской области Галины Овсовой, зампредседателя областного комитета по образованию Татьяны Лозницкой, председателя Федерации самбо Псковской области Дмитрия Алекминского, проректора по спортивной и воспитательной работе ВЛГАФК Андрея Петрова, председателя исполкома Федерации самбо Санкт-Петербурга и заслуженного мастера спорта России Руслана Гасымова, заведующего кафедрой безопасности жизнедеятельности, теории и методики единоборств ВЛГАФК Виталия Романова прошла в Великолукской государственной академии физической культуры.

Елена Ломакина рассказала о практиках поддержки и развития самбо в различных регионах России и предложила разработать стратегический план по развитию этого вида спорта для Псковской области.

«Мы обсудили важные моменты взаимодействия. В ближайшее время будет разработана региональная дорожная карта, которая будет способствовать достижению качественных показателей в регионе», – подчеркнула Елена Ломакина.

«Только вместе, только сообща и через разные форматы, темы, направления и способы, объединив усилия, мы сможем далеко шагнуть в развитии нашего национального вида борьбы – самбо», – отметил региональный координатор партийного проекта «Zа самбо» в Псковской области Владимир Владимиров. Он добавил, что к спортивному сообществу готовы присоединиться различные комитеты, ведомства и организации.