Общество

За самоотверженный труд и спасённые жизни поблагодарил сотрудников МЧС Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по Псковской области с профессиональным праздником – Днём спасателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В названии вашей профессии заложен её гуманный смысл – вы спасаете человеческие жизни. Чтобы помогать тем, кто попал в беду, нужно самому быть сильным и духом, и телом. Вот почему профессию спасателя выбирают люди особой закалки, одновременно обладающие холодным умом и горячим сердцем», - подчеркнул он.

С духовной точки зрения работа спасателя является примером беззаветного служения людям, с организационной – МЧС России заслуженно признано одним из самых высокотехнологичных современных ведомств, отметил Александр Котов.

«От всей души желаю псковским спасателям здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества и во имя людей! Спасибо за самоотверженный труд и спасённые жизни!» - добавил спикер регионального парламента.