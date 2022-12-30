Общество

В Кремле заявили, что общение Путина с журналистами вряд ли будет прежним

Общение президента РФ Владимира Путина с пулом журналистов с учетом эпидемиологических волн не будет таким, как до пандемии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Честно говоря, вряд ли оно будет совсем таким же, как оно было до пандемии, здесь нечего греха таить, в обозримой перспективе. Вы видите, что и процессы мутации идут, и так далее, вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов и так далее», - передают слова пресс-секретаря президента РФ РИА Новости, который ответил на вопрос, какие обстоятельства должны быть, чтобы общение Владимира Путина с президентским пулом журналистов стало таким же, как до пандемии.

По словам представителя Кремля, это все с учетом уроков пандемии обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности, потому что в таких условиях здоровье главы государства - это вопрос государственной безопасности.