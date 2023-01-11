Общество

Города с населением до 300 тысяч человек подключат к конкурсу лучших проектов создания комфортной среды

Города с населением до 300 тысяч человек подключат к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом в своём Telegram-канале сообщил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Фото: Андрей Турчак / Telegram

«Города с населением до 300 тысяч человек будут подключены к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. Это предложение обсудили сегодня с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и коллегами из регионов на Совете по местному самоуправлению при СФ», - сообщил Андрей Турчак.

Он отметил, что конкурс изначально создавали для городов с населением до 100 тысяч человек, но желающих к нему присоединиться оказалось намного больше. «На этом фоне уже расширяли число участников на города до 200 тысяч жителей. Пора сделать и следующий шаг. Тем более, что премиальный фонд конкурса в этом году увеличен уже до 20 млрд рублей (изначально он был вдвое меньше)», - заметил сенатор.

«Комфортная и безопасная городская среда должна появляться во всех городах нашей страны, не только в крупных, но и в малых. Запрос на это в обществе есть, есть и соответствующая госпрограмма. Несмотря на все внешние трудности, дефицитный бюджет, она исполняется», - обратил внимание Андрей Турчак.

Особое внимание, по его мнению, следует уделять дворам. «Пандемия показала, что именно благоустройство придомовой территории для людей важнее. И будет правильно, если жители будут принимать участие в проектировании и контроле за работами. Примерно так, как мы это сделали в нашей с Минстроем программе капремонта школ, где родители и учителя также контролируют работы на всех этапах. Жители всегда лучше знают, где и что им нужно в их дворе. Министр нашу позицию поддержал», - заключил он.

Отметим, по данным «Википедии», население Пскова в 2021 году составляло 193 082 человека.

Напомним, вопрос формирования комфортной городской среды входит в народную программу партии.