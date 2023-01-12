Общество

Александр Котов: Во главе угла прокурорской работы стоит охрана и защита прав граждан

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Институт прокурорского надзора существует уже более трёх столетий и на протяжении всей своей истории выполняет важнейшую для государства, общества и каждого отдельного человека задачу – обеспечение верховенства закона», - подчеркнул Александр Котов.

Функции прокуратуры обширны – от координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью до правовой экспертизы законопроектов, но во главе угла прокурорской работы стоит охрана и защита прав граждан, продолжил он. «В этой сфере ведомство обладает большими возможностями, которые определяются независимостью от законодательной, исполнительной и судебной власти, а также разветвлённостью системы органов прокуратуры, расположенных на территории всех городских и районных центров, что обеспечивает практически повсеместный доступ населения. Внимательное отношение к проблемам людей не только помогает восстановить законную справедливость в частных ситуациях, но и в целом укрепляет российскую государственность через рост доверия граждан к государственным институтам», - отметил спикер регионального парламента.

«Благодарю сотрудников прокуратуры Псковской области и ветеранов ведомства за профессиональное исполнение служебных обязанностей во имя торжества законности и благополучия граждан. Здоровья, благополучия и успеха во всех добрых начинаниях!» - добавил Александр Котов.