Общество

Останки более 30 красноармейцев подняли поисковики в Себежском районе

Останки 32 красноармейцев подняли поисковики в Себежском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Хочу отметить работу известного в Псковской области командира поискового отряда "Забытый батальон" Владимира Бумакова. Несмотря на сложную погоду, мороз и промёрзшую землю, его команда вместе со "Следом Пантеры" и участниками проекта "Укрепрайон" продолжала поисковые работы в Себежском районе в первые дни января. Всего экспедиция с ноября месяца нашла уже 32 бойца Красной Армии, которые в 1944 году штурмовали защитные сооружения фашистов и освобождали Псковскую землю от захватчиков», - отметил он.

Вместе с останками были подняты ордена и медали, по которым уже осуществляется поиск родственников.

«Работа впечатляющая и крайне важная. Спасибо нашим поисковикам за тяжёлый и очень важный труд. Герои и защитники нашей страны заслуживают, чтобы их всегда помнили и уважали жители всей нашей страны», - добавил губернатор.