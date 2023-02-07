Общество

Сотрудники псковского следственного управления помогли мужчине из Херсонской области получить паспорт

Сотрудники следственного управления по Псковской области помогли мужчине, прибывшему из Херсонской области, получить паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Следователи следственного управления СК России по Псковской области продолжают оказывать помощь жителям новых территорий России, которые вынуждены были покинуть свои дома, чтобы спасти себя и своих близких. Для этого в управлении работают различные каналы связи с гражданами, в том числе создана специальная телефонная линия для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России.

Так, на телефонную линию в интересах своего супруга обратилась жительница Херсонской области, которая вместе с семьей вынужденно покинула свой регион и в настоящее время находится на территории Псковской области. Заявительница сообщила, что у ее мужа имеются некоторые проблемы в оформлении определенных документов. В связи с этим семья испытывает трудности с медицинским и социальным обслуживанием. Семью незамедлительно принял на личном приеме руководитель территориального следственного отдела, который досконально разобрался в обстоятельствах, вник в проблему и сделал все возможное, чтобы помочь людям.

Сегодня в здании территориального отдела внутренних дел прошла церемония вручения заявителю паспорта гражданина Российской Федерации. Мужчина поблагодарил следователей за внимательное отношение к его вопросу и оперативное решение проблемы.