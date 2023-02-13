Общество

Территорию общего пользования благоустроят на Завеличье

Администрация Пскова заказала выполнение работ по благоустройству территории общего пользования около дома № 15 по улице Госпитальной. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта - 2 млн 858 тысяч 102 рубля.

Заданием предусмотрены валка 13,6 кубометра деревьев, корчевка 7 пней, посадка саженца ели (1,5 м), ремонт пешеходной дорожки, устройство площадки для отдыха с покрытием из тротуарной плитки площадью 407 квадратных метров, устройство основания детской площадки с покрытием из природного песка и установка 747 метров бортовых камней.

Окончание подачи заявок – 20 февраля. Работы необходимо завершить до 1 июня.

Гарантийный срок устранения дефектов на объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ - 48 месяцев.