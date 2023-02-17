Общество

Великолучанка ищет хозяев грязной собаки с колтунами

Жительница Великих Лук ищет хозяев грязной собаки с неопрятной шерстью. Об этом сообщается в группе «Помощь животным. Веретьев. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Зоя Игнатенкова

«В начале января на улице Яна Арно была замечена вот эта собака. Готова была забрать её на передержку с целью привести шерсть в порядок и найти хозяина, старого или нового. Посты были размещены во многих группах. Откликнулось много добрых людей, распределили нагрузку. Кто-то распечатал объявления, кто-то их расклеил в общественных местах, кто-то искал собаку по району. Но поймать и придержать собаку так и не получилось», - рассказала женщина.

Затем, по ее словам, она снова увидела пса, но уже не одного, а бегущего за молодым человеком. Женщина предложила ему помощь в уходе за псом, но он отказался, заверив ее, что все хорошо, «просто бегает где попало, поэтому шерсть и свалялась». Мужчина уверял, что собаку регулярно моют, расчесывают и стригут.

«Теперь собаку увидели возле автовокзала. Не отказываюсь оказать помощь бедолаге. Если кто-то знает хозяев (взрослых), передайте им. Собаку верну на место. Просто жалко его. Наверняка болит кожа, чешется и зудит», - добавила великолучанка.