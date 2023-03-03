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Умер член обкома КПРФ, первый секретарь невельского райкома партии Иван Бобаков

На 74-м году жизни 2 марта скончался член областного комитета, первый секретарь Невельского райкома КПРФ Иван Бобаков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе обкома КПРФ.

Фото: пресс-служба обкома КПРФ

Иван Бобаков родился 20 августа 1949 года в Тюменской области. После окончания школы обучался в педагогическом училище, работал учителем в средних школах. В 1972 году был принят в ряды КПСС.

В 1975 году с семьей переехал в Невель, где поступил на работу учителем в ГПТУ-4, затем трудился мастером, начальником охраны на Невельском заводе АТС. Вернулся в ГПТУ-4 в должности преподавателя и руководителя физического воспитания, проработал здесь до пенсии.

В 2008 году был избран первым секретарем комитета Невельской районной партийной организации, и с тех пор подтверждал своё право руководить коммунистами района на каждой отчетно-выборной конференции. Избирался членом Бюро обкома КПРФ, депутатом Невельского районного Собрания депутатов. Награждён орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть» и медалями.