Общество

Александр Котов: Михаила Ведерникова отличает исключительно внимательное отношение к людям

Депутатский корпус Псковского областного Собрания поздравил главу региону Михаила Ведерникова с днем рождения и пожелал мудрых, взвешенных решений, успехов в продвижении интересов области, крепкого здоровья, личного счастья и блестящей победы на предстоящих выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«На протяжении почти пяти с половиной лет работы в должности губернатора Михаил Ведерников демонстрирует высокую эффективность. И я бы, наверное, на первое место поставил не количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов, строительство и ремонт дорог, а особое, исключительно внимательное отношение к людям», - отметил спикер областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Михаил Юрьевич чутко реагирует на обращения, причём, неважно, каким способом они поступают – в письменной форме, на встречах, в социальных сетях. Неважно, маленькая это проблема или серьёзный, системный вопрос – реакция одинаковая. Всегда готов глубоко погружаться в проблемы, которые поднимает депутатский корпус, вместе искать решения и подключать к этой работе правительство, исполнительные органы. В целом к законодательному собранию он относится с большим уважением, и мы со своей стороны всегда готовы помогать и поддерживать нашего губернатора – потому что виден конкретный результат. Мне очень комфортно работать с Михаилом Юрьевичем. Доброта, уважение, порядочность, умение располагать к себе и объединять людей – я бы выделил такие его качества. А ещё Михаил Ведерников умеет дружить, что в политике, на мой взгляд, большая редкость», - резюмировал спикер регионального парламента.