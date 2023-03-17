Общество

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в России и Белоруссии жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев Downradar.

Больше всего на сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска, сообщает РИА Новости.

«Некоторые пользователи в отдельных регионах могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений. Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно. Все остальные сервисы соцсети работают штатно», - сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».