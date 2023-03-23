Общество

Создателей виртуальных миров и систем управления роботами узаконило Минцифры

В список Минцифры включены не только программисты или создатели сайтов, но и специалисты по робототехнике, по созданию 3D-моделей, представители услуг по поиску такси в интернете, ремонтники шлемов виртуальной реальности и принтеров. Проект приказа ведомства, опубликованный на портале проектов нормативных актов, позволит привести понятие «деятельность в области информационных технологий» к единому виду.

В российской IT-сфере работают около трех миллионов человек. Но единого подхода к определению самого понятия «деятельность в области информационных технологий» до сих пор не было. Положение исправил проект Минцифры — в нем перечислены профессии и соответствующие им коды, которые аккредитованным в ведомстве компаниям необходимо указать, например, при заполнении справки о доходах.

Эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев сказал «Парламентской газете», что приказ направлен на обеспечение комплексного подхода к достижению цели ускоренного развития IT-отрасли. Он включает в перечень те виды деятельности, которые были внесены в Положение о госаккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий постановлением Правительства от 22 февраля 2023 года.

«По сути, проект приказа представляет собой технический документ, направленный на приведение в соответствие перечня Минцифры с кодами ОКВЭД, указанными в действующем положении, — добавил Ефим Казанцев. — Обновленный перечень Минцифры будет использоваться для аккредитации IT-компаний».

Аккредитация, добавил эксперт, является необходимым условием получения налоговых льгот для IT-компаний и иных мер господдержки, направленных на развитие IT-рынка в России. Например, в них входит льготная ипотека для сотрудников, освобождение от проверок, льготные кредиты и отсрочки от призыва на военную службу.

Всего групп деятельности в проекте больше 30. В перечень ведомства, среди прочих, попали:

разработчики компьютерных программ;

специалисты по робототехнике и сенсорике, в том числе по интеллектуальным системам управления робототехникой, по системам автоматизации управления для беспилотных летательных аппаратов и транспорта;

создатели сайтов;

специалисты по разработке и обучению нейросетей;

специалисты по 2D- и 3D-моделям и визуализациям;

производители оборудования средств связи;

создатели баз данных и информационных ресурсов;

провайдеры;

разработчики видеоигр и виртуальных миров, в том числе разработчики скелетной анимации и анимации на основе материалов motion capture;

разработчики систем поиска;

исследователи в области нанотехнологий, биоинформатики, нанобиотехнологий.

Также российскими айтишниками с полным правом себя могут считать те, кто защищают информацию от компьютерных атак, предоставляют с использованием своих программ и сайтов людям возможность купить товары или заказать еду в интернете, получить доступ к видеоурокам, к информации об услугах такси и другого транспорта.

В список включены работники, ремонтирующие ноутбуки, устройства памяти, мышки, джойстики, принтеры, шлемы для виртуальных игр, банкоматы и торговые автоматы.

Торговля программно-аппаратными комплексами и оборудованием, и розничная, и оптовая, тоже попала в перечень.

Госаккредитация позволяет IT-компаниям и их сотрудникам получать дополнительные меры поддержки. Отвечает за выдачу аккредитации Минцифры. В 2023 году список фирм, которые могут на нее претендовать, расширили — в перечень дополнительно включены семь видов деятельности, например, ремонт компьютеров и периферийного оборудования, научные исследования и разработка решения в области биотехнологии.

Аккредитованные IT-компании оплачивают страховые взносы по пониженным тарифам, освобождаются от проверок контролирующих органов и выездных налоговых проверок. Также они могут получить льготные кредиты по ставке до 3 процентов. Использовать деньги можно на внедрение проектов на основе российских решений.

Для сотрудников аккредитованных предприятий действует льготная ипотека. Ставка — 5% годовых. Программой воспользовалось уже более 6 тысяч человек, а объем кредитов составил 55 миллиардов рублей. Претендовать на заем могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет. В феврале снижены требования по минимальной зарплате сотрудников до 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и до 70 тысяч — в других населенных пунктах.

Также сотрудники IT-компаний могут получить отсрочку от службы в армии, если соответствуют определенным условиям — например, имеют высшее образование. На Госуслугах работает сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва. По итогам осеннего призыва льготой воспользовались 7,8 тысячи айтишников.

Член IT-Комитета Госдумы Антон Немкин ранее сказал, что современные конфликты выигрываются не только на фронте, успех зависит от слаженной работы специалистов в разных отраслях: «Ключевые специалисты в сфере IT проходят долгое и дорогостоящее обучение, работают на позициях, требующих высокой квалификации, — они являются штучными, имеют специфические знания, важны для фундамента современной экономики. Наличие таких специалистов — это важнейший стратегический ресурс государства, и его надо грамотно использовать».