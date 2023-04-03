Общество

Великолучан призвали не волноваться из-за звука сирен 5 апреля

Проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны пройдет в Великих Луках 5 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация Великих Лук

«В соответствии с планом проведения регламентных работ региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Псковской области 5 апреля 2023 года в 8:00 на территории города Великие Луки будет проводиться проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен», - сообщили в администрации города.

Жителей Великих Лук призвали соблюдать спокойствие и не волноваться.