Студентам в России начнут преподавать дисциплину по противодействию экстремизму и терроризму

В вузах России начнут преподавать дисциплину для формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционному поведению. Приказ министерства науки и высшего образования РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности», - говорится в документе.
По информации пресс-службы министерства, нововведение касается программ бакалавриата и специалитета, пишет FlashNord.