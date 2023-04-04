Общество

Проверку систем оповещения проведут 5 апреля в Псковской области

Ежемесячную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) проведут в Псковской области 5 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 08.00 по местному времени запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем» путем запуска электросирен и громкоговорителей.

Проверка проводится с целью оценить готовность автоматизированной системы по своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения об опасностях.