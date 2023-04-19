Общество

Александр Котов: Выходим на основательную работу по строительству Центра культурного развития в Лядах

Все пять объектов Плюсского района, вошедшие в программу комплексного развития сельских территорий, посетил в ходе рабочей поездки в округ председатель Собрания Александр Котов. Вместе со спикером на строительной площадке оценили ход работ глава района Наталья Иванова, председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов, представители надзора и местных органов власти. Везде ведётся работа, но темпы не одинаковы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

После наступления благоприятных погодных условий в Плюссе и Заплюсье приступил к работам подрядчик, который ведёт строительство очистных сооружений. «Земляные работы начались чуть позже – это объясняется рисками, связанными с близким расположением грунтовых вод, но пока сроки не вызывают опасений. Подрядчик время не терял – в Плюссе всё оборудование уже готово к монтажу, а в Заплюсье такая подготовка завершается. Ведутся работы на котловане, и в целом можно констатировать, что подрядчик, а это наш псковский завод "Полипласт", достаточно серьёзно подошёл к исполнению муниципального контракта», - прокомментировал ход работ Александр Котов.

Похуже, по словам спикера, обстоят дела в библиотеке и детском саду – эти два объекта должны быть капитально отремонтированы к 1 августа, работы выполняет один подрядчик – псковская компания «Строй-Вектор». «Несмотря на не раз данные обещания, не видно чтобы предпринимались какие-то серьёзные действия по сокращению отставания от графика. Были надежды, но пока они не оправдываются. На объекте мы провели рабочее совещание, договорились о проведении необходимых мероприятий и записали их в протокол, через неделю проверим готовность», - обозначил план действий председатель Собрания.

«И наконец, выходим на основательную работу по строительству Центра культурного развития в Лядах. Все проблемные вопросы, которые у нас были, на сегодняшний день сняты, у подрядчика есть необходимые материалы, вовремя поставляется бетон, на объекте работает строительная техника. Ожидаем теперь поэтапного сокращения сроков отставания от графика. Но контроль всё равно необходим», - добавил Александр Котов.