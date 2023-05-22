Общество

Александр Котов выпускникам: Смело идите вперёд навстречу мечте

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил выпускников Псковской области с окончанием школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«В вашей жизни начинается отсчёт нового и судьбоносного периода. За одиннадцать школьных лет вы многому научились: стали умнее и рассудительнее, нашли верных друзей и обрели мудрых наставников, сформировали принципы и научились их отстаивать. Надеюсь, взрослея, вы приобрели ещё одно очень значимое качество – быть благодарными. В школьные годы рядом с вами всегда были педагоги и родители, которые помогали вам в учёбе и искренне переживали за все ваши успехи и неудачи. Цените это и не забывайте своих учителей», - сказал Александр Котов.

Как отметил спикер регионального парламента, выпускники прощаются со школой, но всё, чему они там научились, берут с собой во взрослую жизнь.

«Эти знания и умения обязательно вам пригодятся. Смело идите вперёд навстречу мечте, не бойтесь трудностей и верьте в себя! Удачи вам, благополучия и счастья! Уверен, у вас всё получится!» - подчеркнул он.