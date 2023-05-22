Александр Котов выпускникам: Смело идите вперёд навстречу мечте

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил выпускников Псковской области с окончанием школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Как отметил спикер регионального парламента, выпускники прощаются со школой, но всё, чему они там научились, берут с собой во взрослую жизнь.
«Эти знания и умения обязательно вам пригодятся. Смело идите вперёд навстречу мечте, не бойтесь трудностей и верьте в себя! Удачи вам, благополучия и счастья! Уверен, у вас всё получится!» - подчеркнул он.