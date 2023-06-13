Общество

«Псковские тепловые сети» начали неделю с добрых дел

«Псковские тепловые сети» оказали помощь в погрузке гуманитарного груза от Детского фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали на предприятии.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Сотрудники Детского фонда обратились за помощью в транспортировке гуманитарной помощи к «Псковским тепловым сетям» 11 июня.

«В воскресенье нам позвонили наши давние друзья из Детского фонда. Неожиданно возникла возможность отвезти гуманитарную помощь по нескольким удалённым районам области, но чтобы что-то отвезти, это что-то нужно ещё рассортировать, подготовить и погрузить. Именно о последнем нас и попросили», – рассказали на предприятии.

Они уточнили, что машину с гуманитарной помощью загружали около часа - борт «еле закрылся». Пока сотрудники занимались погрузкой, они обратили внимание, что проводка в здании «дышит на ладан».

После того, как все мешки были загружены в автомобиль, специалисты «Псковских тепловых сетей» отправились за необходимым оборудованием, которое поможет работникам Детского фонда.

«На этой доброй ноте мы и предлагаем закончить этот рассказ. Ещё раз спасибо ребятам, которые откликнулись на просьбу о помощи. Давайте будем делать побольше добрых дел, многие из них ничего нам не стоят, но другим жизненно необходимы. Пусть холод будет лишь погодой за окном, а все бури и ненастья обходят вас стороной, не забывайте беречь тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», – заключили представители «Псковских тепловых сетей».