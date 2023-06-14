Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Голос профсоюзов
Господин Рейтингомер
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
трудяга на отдыхе
«Истфакт» Линия Сталина
Интересные места отдыха в Псковской области
Надежные стоматологии Пскова
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа три четверти пути
на заказ стекло и зеркала
обучение в Псковском медколледже
Счастливое материнство
 
 
 
ещё Общество 14.06.2023 10:566 Схему хищения денег сотрудниками раскрыли в великолукской инфекционной больнице 16.06.2023 11:290 Сбер открыл в Петербурге центр искусственного интеллекта в медицине 16.06.2023 11:270 «Живые трупы»: спящие на детской площадке взрослые обеспокоили псковичей 16.06.2023 11:030 Сбер и группа компаний «КВС» заключили соглашение о партнерстве 16.06.2023 10:240 Сбер и авиакомпания «Россия» заключили соглашение о развитии приоритетных направлений сотрудничества 16.06.2023 10:000 Люди труда: повара ноги кормят
 
 
 
Самое популярное 10.06.2023 11:530 Михаил Ведерников рассказал о раненых и погибших из 1009 мотострелкового полка в Белгородской области 09.06.2023 07:001 Обвал холода ожидается на Северо-Западе в предстоящие выходные 15.06.2023 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 09.06.2023 14:113 Пятилетний ребенок сломал ногу в торговом центре в Пскове 09.06.2023 09:250 Автокран протаранил легковой автомобиль в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Люди труда: повара ноги кормят

16.06.2023 10:00|ПсковКомментариев: 0

Есть профессии, которые никогда не утратят своей актуальности. К примеру, во все времена нужны люди, которые умеют готовить вкусную, качественную и сытную пищу. В какой-то момент поваров стали уничижительно называть «обслуживающим персоналом», но с развитием сети общепита всё в корне изменилось. Теперь быть поваром не только не стыдно, но и весьма престижно. Причём для получения этой профессии не обязательно поступать в вуз, большинство специалистов начинают карьеру ещё во время обучения или сразу после колледжа. История псковича, который с детства обитал на кухне, а теперь работает в престижном ресторане, - в нашем материале.

 

Фото из архива ПЛН

Из тракториста в кулинары

Кулинария Алексею Иванову* нравилась с детства. «Отец готовил, дед готовил, я постоянно наблюдал за всем этим», - поделился наш собеседник. По рассказам матери, уже в 7 лет он самостоятельно, без чьей-либо помощи приготовил достаточно сложное блюдо - цыплёнка табака. Любил делать салаты, бутерброды.

«Потом как-то всё закрутилось, я начал смотреть кулинарные передачи, узнавал, как там люди готовят. Когда в моей жизни появился интернет, стал изучать вопрос там», - вспоминает Алексей.

Но в какой-то момент он решил связать свою жизнь с автомобилями и поступил в колледж, где получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. «Мальчик, машинки, все дела. Мне это нравилось. Но уже в процессе обучения я понял, что мне это не надо», - пояснил пскович.

Сразу после получения первого образования в 2017 году он пошел учиться на повара в один из псковских колледжей. Родные отнеслись к такому решению положительно, ведь Алексей сделал его осознанно.

Фото из архива ПЛН

Профессиональная деятельность началась в учебном заведении, во время практики, которую Алексей проходил в пиццерии. Там в итоге и остался работать, чтобы оплачивать обучение. Готовил пиццу, салаты, пасту - отсутствие диплома о профильном образовании не было помехой, всему необходимому обучали на месте. «Можно и медведя научить на велосипеде ездить, если он этого хочет», - уверен Алексей.

К сожалению, корочки повара он так и не получил, отчислили с четвёртого курса: совмещать работу и учёбу было нелегко, времени на посещение всех пар не хватало. Но это никак не сказалось на дальнейшем пути профессионала.

Делать из-под ножа

На данный момент Алексей работает в сети ресторанов грузинской кухни, которых в России 11 - самый дальний находится во Владивостоке. В Пскове заведение сети появилось в 2021 году, Алексей пришёл туда ещё до открытия. «Мыли, чистили, отрывали наклейки с холодильников. Полностью новое оборудование, незнакомые тебе люди, которых ты постепенно начинаешь узнавать. И это даже лучше, чем прийти работать в заведение, которое достаточно давно открылось, где всё затертое, местами дряхлое, где сложившийся коллектив», - вспоминает наш герой.

Полтора месяца назад исполнилось уже два года, как он работает в этом ресторане. Начинал с лепки хинкали, а в настоящее время занимается всем, что требуется на кухне. «Я повар-универсал. Я всё делаю, на любой станции в ресторане могу поработать. Но больше всего люблю работать с мясом», - пояснил Алексей.

Фото из личного архива героя публикации 

Сейчас за ним закреплен цех «мангал», который заодно обеспечивает мясом весь ресторан. По словам повара, это одно из самых сложных подразделений. Нужно замариновать шашлыки, сделать фарш на люля-кебаб и гурийскую капусту, нарезать лаваш, замариновать лук - и это только свои заготовки. А ещё необходимо постараться для всех остальных: сделать огромное количество фарша трёх видов на хинкали, два вида котлет на горячий цех, фарш на долму. «И очень много уходит куриного шашлыка, потому что его используют все цеха нашей кухни. В день может улетать до 16-17 килограммов», - поделился Алексей.

По праздникам нагрузка увеличивается, в некоторые дни выручка ресторана достигает 500 тысяч рублей. В такое время заготовок не хватает - их просто физически не успеть сделать, поэтому порой приходится работать «из-под ножа».

Фото из личного архива героя публикации 

«Это не сидячая работа в офисе. Повар как минимум 10 часов на ногах: перерыв полчаса на обед, всё остальное - только ноги», - заметил наш собеседник.

Возможно, именно поэтому на кухне почти нет девушек - в ресторане, где работает Алексей, всего три повара женского пола. Хотя сам он видит причину в другом. «Мужчины всё-таки лучше готовят, как ни крути. И на нашей кухне стереотип о том, что женщина должна готовить, полностью разрушен», - улыбается пскович.

Ожоги, порезы и друзья

Всего на кухне ресторана посменно трудятся порядка 30 человек. По праздникам в смену могут выходить до 15-17 работников, летом ежедневно задействованы минимум 13.

Коллектив достаточно молодой. «18-летний парнишка у нас работает на холодном цеху: салатики всякие делает. До этого он не знал кухни вообще, был бариста в кофейне. Поначалу не понимал, что происходит: «холодка» всегда загружена, почти в каждом заказе по несколько салатов, закусочные сеты. За три месяца он научился всё делать хорошо и быстро, вопросов к нему у шеф-повара нет», - рассказал Алексей. То, что человек пришёл с нуля и успешно работает, ещё раз доказывает: если ты хочешь чему-то научиться, то в любом случае это сделаешь.

Фото автора

Пскович постоянно совершенствует свои профессиональные навыки. «Иначе будешь сидеть на одном месте. Ты ничего нового не узнаешь, если не будешь читать литературу, смотреть обучающие фильмы. Повару нужно учиться, саморазвиваться», - уверен Алексей.

Его идол среди российских поваров - Константин Ивлев. Пскович шутливо замечает, что всем известный шеф такой же «огромный мужик», как и он сам. А из зарубежных шефов наш герой равняется на Гордона Рамзи, который «берет своей харизмой».

При этом сам пскович пока не стремится стать шефом или су-шефом, так как над этим нужно долго и упорно работать, а времени на всё не хватает. Да и зарплата обычного повара его вполне устраивает.

Из-за большой нагрузки до сих пор не удавалось и принять участие в профессиональных конкурсах, которые регулярно проводятся в ресторане. Там повара придумывают свои блюда, которые впоследствии могут ввести в основное меню. Качество и вкус проверяют во время аттестации сначала шеф-повар и управляющий, а после комиссия из Санкт-Петербурга.

Чашушули — грузинское блюдо из говядины. Фото автора

«Это очень трудозатратная работа, много энергии улетает, да и психологически можно выгорать, - перечисляет минусы своей профессии Алексей. - Ещё у нас постоянные порезы, ожоги. Самый страшный ожог - от пара, потому что его температура намного выше, чем кипящей воды». Пскович продемонстрировал не только следы парового ожога: однажды он неудачно поднял руку и прислонился к печке, нагретой до 220 градусов.

Безусловным плюсом работы на кухне является возможность заводить интересные знакомства и новых друзей. Так, у одного из поваров ресторана недавно родился сын, и Алексея пригласили быть крёстным для его тёзки - мальчика назвали тем же именем.

«Еще интересность профессии повара в том, что могут отправлять в командировки в другие города. Я в декабре ездил в Великий Новгород, обучал там поваров. На нашей кухне через меня прошло очень много стажеров. Сейчас два повара уехали во Всеволожск, обучают ребят в дружественной сети. Командировочные оплачиваются, переезд, проживание - всё за счет компании», - подчеркнул Алексей.

Самый вкусный шашлык

Он уверен, что с каждым годом престиж профессии повара растёт. И если раньше люди с пренебрежением могли бросить, мол, «ПТУ окончил, поваром работаешь», то сейчас всё иначе: в стране происходит кулинарный бум. Находясь в незнакомой компании, Алексей всегда гордо отвечает на вопрос, касающийся места работы: повар в таком-то ресторане. «И люди говорят: «Ой, а мы туда ходили, нам там очень нравится». Это настоящий бальзам на душу», - поделился наш собеседник.

В компании друзей он «главный шашлычник». Алексей уверен, что самый вкусный шашлык - самый простой: мясо, соль, перец, лук и минеральная вода. «И больше ничего не надо придумывать, как говорится, велосипед уже сделан, - заметил пскович. - Конечно, каждый добавляет, кому что нравится. Но изменятся некоторые вкусовые качества». Повар дал несколько наставлений: с курицей хорошо сочетаются прованские травы, со свининой - кориандр, с бараниной - тархун.

Фото из архива ПЛН

Есть у него и опыт приготовления морепродуктов, ещё со времен работы в сервисе доставки таких блюд. «Помню, привезли нам краба, его надо было приготовить. Мы долго с ребятами думали, как это сделать. В итоге просто отварили, вынули всё мясо из конечностей, нафаршировали им «розу» (плечо ракообразного - прим. ред.), добавили специи, чеснок и сливочное масло. Это просто и вкусно», - рассказал Алексей.

А вот секреты приготовления блюд ресторана, где трудится сейчас, он не выдаёт: никто из сотрудников не может раскрывать рецепты.

Дома Алексей готовит по-минимуму: суп, салат, жареное на сковороде мясо. Никакой выпечки, пельменей ручной лепки, хинкали и других изысканных блюд на его столе не бывает, разве что по какому-то особенному поводу. «Чисто для себя очень мало готовлю, ем, в основном, на работе. У нас завтрак, обед, ужин - всё включено. Чай, кофе стоит на стафф зоне», - пояснил пскович.

Хачапури по-аджарски — одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Фото автора

Он и его коллеги питаются, «как в обычной столовке». Блюда самые простые: отварные макароны с запеченной курицей, греча с сосисками, утром обязательно каша на молоке, либо омлет. Поэтому дома Алексей редко завтракает - быстро собирается и едет на работу.

Свободного времени у него совсем немного. «С моим графиком работы 5/2 по 12-14 часов в день просто приходишь домой, в душ и спать. В выходные чаще просто отсыпаешься», - пояснил повар. Иногда по вечерам он встречается с друзьями, чтобы посмотреть футбол, хоккей, спортивные передачи.

«Мое хобби - это моя работа. Я обожаю кухню, я без нее жить не могу. Повар - он как художник, может придумать всё, что ему заблагорассудится», - подытожил Алексей.

Искусных поваров иногда называют волшебниками, ведь они способны создать самый настоящий шедевр. Очевидно, что с каждым годом престиж профессии будет лишь расти, так как хорошие специалисты всегда востребованы, их труд хорошо оплачивается и ценится окружающими людьми.

Ульяна Ловыгина

* Имя и фамилия героя публикации изменены по его просьбе.

Теги: #профессия #еда #повар #кухня
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких условиях вы согласились бы на шестидневную рабочую неделю?
В опросе приняло участие 257 человек
16.06.2023, 11:320 Сдохни или умри на шестидневке 16.06.2023, 11:290 Сбер открыл в Петербурге центр искусственного интеллекта в медицине 16.06.2023, 11:270 «Живые трупы»: спящие на детской площадке взрослые обеспокоили псковичей 16.06.2023, 11:190 Джем-сейшн в «Квартирнике» на «ПЛН FM»
16.06.2023, 11:140 Путин в выступлении на ПМЭФ даст оценку ситуации в мире 16.06.2023, 11:060 Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове 16.06.2023, 11:050 Бизнесмена наказали в Пскове за незаконную продажу импортной колбасы 16.06.2023, 11:030 Сбер и группа компаний «КВС» заключили соглашение о партнерстве
16.06.2023, 11:020 Магнитная буря средней силы регистрируется на Земле 16.06.2023, 10:500 Ямочный ремонт на дорогах Пскова проводит ООО «СитиИнвестГрупп» 16.06.2023, 10:370 «Хайпожоры»: ПМЭФ во время чумы и методы борьбы с мошенниками, вандалами и трешем 16.06.2023, 10:240 Сбер и авиакомпания «Россия» заключили соглашение о развитии приоритетных направлений сотрудничества
16.06.2023, 10:190 Женщина с зелеными глазами пропала в Усвятском районе 16.06.2023, 10:080 Курсанты помогли потушить торфяной пожар вблизи псковской деревни. ФОТО 16.06.2023, 10:000 Люди труда: повара ноги кормят 16.06.2023, 09:570 Псковская областная больница показала состав ужина пациентов. ФОТО
16.06.2023, 09:560 Ограничение движения автотранспорта на улице Печорской в Пскове продлили до 23 июня 16.06.2023, 09:560 Место для празднования Нового года оборудуют в псковском парке у реки Милевки 16.06.2023, 09:550 Город-спутник построят вблизи Петербурга благодаря заключенному со Сбером соглашению 16.06.2023, 09:530 Губернаторские выборы-2023. Стартовый расклад
16.06.2023, 09:400 Звезду сериала «Беспринципные» задержали с пакетиком белого порошка 16.06.2023, 09:300 Стилист дала советы по выбору актуальных образов на школьный выпускной 16.06.2023, 09:280 Ушла из жизни бывший декан филфака ПсковГУ Людмила Холод 16.06.2023, 09:150 В ЦРПТ заявили о готовности к маркировке ветпрепаратов в России
16.06.2023, 09:010 84-летняя женщина с тростью пропала в Стругах Красных 16.06.2023, 09:000 Стекло в деталях 16.06.2023, 08:440 Мошенники стали обманывать россиян обещаниями рефинансировать кредиты 16.06.2023, 08:270 Продолжается капитальный ремонт здания Тямшанской гимназии в Псковской районе
16.06.2023, 08:060 Кастинг новых участников «Битвы талантов» начался в Пскове 16.06.2023, 07:440 Экономист назвала один продукт, который дешевеет вопреки всему 16.06.2023, 07:220 Названы самые популярные города России для поездок летом 16.06.2023, 07:003 Правительство планирует поднять зарплату педагогам и воспитателям на 30%
15.06.2023, 23:085 Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 15.06.2023, 23:000 Свыше 500 тысяч подержанных автомобилей приобрели россияне в мае 15.06.2023, 22:520 Лекцию о советских «полководческих» орденах проведут в Пскове 22 июня 15.06.2023, 22:430 До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 16 июня
15.06.2023, 22:350 Производственный сектор продолжают развивать в учреждениях псковского УФСИН 15.06.2023, 22:312 В Пскове ведется раздача продуктов детям из нуждающихся семей 15.06.2023, 22:210 Исторический диктант «Хроники Пскова» завершился экскурсией 15.06.2023, 22:100 Доходы от продажи участка семьей с детьми могут быть освобождены от уплаты НДФЛ – ФНС
15.06.2023, 22:000 Прокуратура выявила нарушения при капремонте домов в Пыталово 15.06.2023, 21:400 Ученые выяснили, сколько фрагментов микропластика люди вдыхают ежечасно 15.06.2023, 21:200 Выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия укладывают на дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры 15.06.2023, 21:000 Председателя Псковского облсовпрофа наградили почетной грамотой регионального парламента
15.06.2023, 20:400 Какие работы выполнили коммунальные службы в Великих Луках за день, рассказали в администрации 15.06.2023, 20:201 «Магнит» и Псковская область подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве 15.06.2023, 20:060 Встреча с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» состоялась в Острове 15.06.2023, 20:001 Разъярённый бык сбежал с привязи и до смерти забодал россиянку
15.06.2023, 19:400 Псковская область и «Синергия» договорились о внедрении умных городских решений 15.06.2023, 19:200 О необходимости соблюдения правил пограничного режима напомнили жителям Псковской области 15.06.2023, 19:000 Роспотребнадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске 15.06.2023, 18:400 Соглашение о развитии фанерного завода в Плюссе заключили на ПМЭФ-2023
15.06.2023, 18:280 На праздник: какие платья на выпускной продают псковичи с рук 15.06.2023, 18:270 Исследовать клещей на риккетсию начали в Псковской области 15.06.2023, 18:200 «Дневной дозор»: Нужно ли отменить мораторий на проверки бизнеса? 15.06.2023, 18:150 Пожар случился в Центробанке
15.06.2023, 18:100 «Гвозди» от 15 июня 15.06.2023, 18:000 Псковичка предложила знакомой пожить у себя и попыталась ее зарезать 15.06.2023, 17:560 От веток до «ливневки» 15.06.2023, 17:510 Зарплаты в течение последнего года подняли 77% российских компаний — опрос
15.06.2023, 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 15.06.2023, 17:450 Псковская область присоединилась к проекту Росреестра «Земля для туризма» 15.06.2023, 17:430 Мужчина замахнулся на полицейского в Дедовичах и лишился свободы 15.06.2023, 17:330 Интерактив: Ларьки снова тренд
15.06.2023, 17:310 Современный инжиниринговый центр откроется в Псковской области 15.06.2023, 17:260 Итоги работы последних лет в рамках развития спорта подвели в Великих Луках 15.06.2023, 17:240 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 июня 15.06.2023, 17:170 Затопивший лодку с паломниками пскович ответил в суде за смерть одного из пассажиров
15.06.2023, 17:140 Склад продают в Пскове за 2,3 миллиона рублей 15.06.2023, 17:070 ПМЭФ-2023 15.06.2023, 17:021 Крокодил или динозавр: псковичи пытаются распознать земноводное по фото в Сети 15.06.2023, 16:520 Последнее повышение стоимости билетов на «Добрый рок 2023» ожидается 20 июня
15.06.2023, 16:390 Подготовлен обзор типичных нарушений для регистрации в управление министерства юстиции 15.06.2023, 16:354 Ребенок получил травму на качели в Детском парке Пскова 15.06.2023, 16:240 Виновного в ДТП на Красноармейской набережной в Пскове установят во время разбирательства в ГИБДД 15.06.2023, 16:150 К реставрации четырех церквей приступят в Пскове в 2023 году 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru