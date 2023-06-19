Общество

Пскович потратил на лотерейный билет 20 рублей и стал миллионером

Житель Псковской области потратил на лотерейный билет всего 20 рублей и выиграл суперприз — более 1 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Столото».

Фото: «Столото»

17 июня в 226552-м тираже государственной лотереи «Проще, чем дважды два» от «Русского лото» был разыгран суперприз — 1 055 700 рублей. Фортуна оказалась на стороне участника из Псковской области.

Новоявленный победитель ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото» в Москве. Известно лишь, что участник купил билет всего за 20 рублей в мобильной версии сайта «Столото».

По правилам государственной лотереи «Проще, чем дважды два» от «Русского лото», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Победитель отметил 13, 7 в первом поле билета и 9, 16 — во втором. Благодаря этому он стал миллионером.

Проверить результаты тиражей и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте, а также по телефону: 8 900 555-00-55.

В компании напомнили, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются министерство финансов РФ и министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.