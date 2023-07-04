Общество

Солнце, жара и протухшая каша

Лето - тяжелая пора для зоозащитников и их подопечных. Жара может сказаться на здоровье животных, особенно тех, кто имеет хронические заболевания. Осложняют ситуацию быстро портящаяся еда, традиционная нехватка финансов, помощников и непрекращающийся поток четвероногих с улиц.

Мы выяснили, как псковские волонтёры спасают животных от перегрева, какая помощь им сейчас нужна, с чем связан рост количества выброшенных котят и щенков в этом сезоне, и как хозяева могут облегчить своим питомцам жизнь в тёплое время года.

Забава - подопечная "Зоозащиты". Фото организации

Опаснее мороза

«Жара опаснее сильного мороза», - уверена председатель ПРОО «Зоозащита» Вера Короткова. Сейчас температура стала гораздо комфортнее, а буквально неделю назад все силы работников и волонтёров приюта «Лесопилка» были брошены на спасение страдающих от перегрева животных. В зоне риска, прежде всего, старенькие обитатели, собаки с короткой темной шерстью и коротконосые особи.

«В нашем приюте вода на вес золота, но в жару дороже жизнь животного. Поэтому наливаем в ванны воду и купаем всех собак, начиная с группы риска, - поделилась Вера Короткова. - Тем собакам, которые панически боятся ванны — например, наша акита Урсула или красавчик Гримм - из ведра обливаем живот, лапы, мочим уши». Возле будок некоторым обитателям приюта ставят тазики с водой - четвероногие с удовольствием там играют.

«Жара летом не отличается никогда. А вот контингент, который накрывается этой жарой, каждый год разный. Те старенькие собаки, которые благополучно пережили жару в прошлом году, к этому году стали ещё старше. Вошли в группу риска. Появились новые питомцы, которых не было в прошлогоднюю жару. Например сейчас у нас есть французский бульдожка. Ещё тот "любитель" жары», - заметила Вера Короткова.

Часть будок вместе с их обитателями переместили в тень. В помещениях, где живут старички, расставили вентиляторы, как и в кошачьем отделении — но с учетом того, чтобы не было прямого сквозняка, так как для кошек это опасно.

Животным, которые живут на уличной территории, кладут лёд в ведерки для питьевой воды, которые висят на крючках около подопечного приюта. «Собаки не любят пить теплую воду. С утра в обязательном порядке каждой меняется вода, моется ведерко, наливается чистая, прохладная. Но к обеду это уже почти кипящая субстанция - можно яйцо сварить», - констатировала руководитель «Зоозащиты». Чего только не придумывали волонтёры - и перевешивали вёдра в тень, и увеличивали их объем, и меняли воду в обед. Но идея со льдом, который легко приготовить в условиях приюта, оказалась наиболее удачной — так вода дольше остаётся прохладной.

Злата и Забава - жители приюта "Лесопилка". Фото "Зоозащиты"

А самый лучший подарок любой собаке, как приютской, так и домашней — это выезд на речку. В этом году на просьбу зоозащитников отвезти животных к водоёму откликнулось много волонтеров с машинами. Всех желающих зоозащитники обеспечивали клеенкой и сухим большим полотенцем, чтобы не запачкать автомобиль. «Если кто-то может вывезти на речку хоть одну собаку, получит удовольствие и зарядится позитивом от питомца, бегающего по воде», - рассказала о пользе водных процедур Вера Короткова. Все остальные виды прогулок в жаркие дни запрещены. Пока температура не поднялась выше 25 градусов, есть возможность гулять с собаками пешком без каких-либо ограничений.

Пузырится и киснет

«Лето - это сложный период в жизни животных и особенно в деятельности приютов. Увеличивается опасность перегрева питомцев, и как следствие возможны инсульты, инфаркты, все как у людей», - подтвердила слова коллеги куратор частного приюта для бездомных собак, расположенного в деревне Голубово, Светлана Кучерова.

По её словам, самое сложное летом - это кормёжка, так как сваренные каши киснут, едва успев остыть. Спасением мог бы стать сухой корм, но стоит он очень дорого. А с учётом огромного количества животных (в Голубово их больше 100) нужно много денег, чтобы покупать корма более-менее хорошего качества. «На сегодняшний день нехватка сухого корма - это самая большая проблема, думаю, у всех приютов», - предположила Светлана Кучерова.

Приют в Голубово. Фото из соцсетей

«Самое неприятное последствие жары - моментально портится каша. Даже не успевает остыть. Пузырится и киснет, - согласилась Вера Короткова. - Казалось бы, заменим кашу сухим кормом. Временно, насовсем не получится - слишком дорогое удовольствие. Но тогда повышается потребление воды. Собаки больше хотят пить прохладную водичку». В связи с этим в приюте «Лесопилка» нашли другой способ помочь животным — мороженое. Но необычное, а в виде замороженного бульона.

«Мы стали на самые жаркие дни закупать замороженную натуралку и, немного разморозив, кормить собак. С хрусткой, со льдом - это пошло "на ура". И прохладно, и не портится, и вкусно», - рассказала Вера Короткова. Но такая «мороженка» для собак обходится недешево, поэтому зоозащитники с радостью примут помощь от тех, у кого есть невостребованный бульон и возможность заморозить его в небольших емкостях (ведрах, контейнерах). Бутылки с обычной водой тоже актуальны.

Замороженный бульон. Фото "Зоозащиты"

Приют в Голубово не меньше нуждается в помощи волонтёров и благотворителей. В жаркое время пожилая псковичка, организовавшая приют, охлаждает подопечных всеми доступными способами: создаёт им тень, обеспечивает холодной свежей водой. В идеале собак нужно водить на реку, устраивать купели с холодной водой — к примеру, наливать в ямки холодную воду, чтобы животные там барахтались. Для четвероногих, которые находятся в помещении, спасением становятся вентиляторы, открытые окна и, конечно, душ с холодной водой. На всё это нужны силы и средства.

Куратор приюта в Голубово добавила, что нельзя забывать и про животных, которые обитают на улицах, - на время жары актуальны поилки. «Их нужно устанавливать по всему городу, по всем дворам. Как известно, жажда страшнее голода. Я призываю всех граждан: будьте добрее, милосерднее, не проходите мимо бездомных животных, поставьте мисочки с водой возле своих домов, учреждений. Такая малость может спасти не одну жизнь», - подчеркнула Светлана Кучерова. Она заметила, что особенно много на улицах Пскова бездомных кошек, несмотря на идущую полным ходом стерилизацию.

Мракобесие

Псковский зооволонтёр, основатель домашней передержки для котят «Вторая жизнь» Анна Суворова констатировала: в Пскове довольно много неравнодушных людей, которые стерилизуют кошек, и, несмотря на это, бездомышей не становится меньше. Лето - всегда горячая пора, когда четвероногие плодятся. И речь не о бездомных животных.

«Это все происходит от безответственности людей, которые берут животных, поиграются, а потом выкидывают. Либо не стерилизуют своих домашних питомцев, не хотят нести ответственность за котят, выставляют в коробках, либо в мусорные баки выкидывают. Год от года становится только хуже, мне кажется. Многие не задумываются о стерилизации, а кто-то и вовсе против: считает, что в природу вмешиваться не стоит. Мракобесие какое-то. А котят, получается, можно выкидывать», - возмутилась Анна Суворова.

Сейчас на её попечении порядка 25 котят. Большинство животных живут в арендуемой квартире, обустроенной под пункт передержки, а некоторые находятся дома у Анны - самые больные и слабые. Есть у неё и взрослые особи — около 15, также регулярно поступают бездомные животные на стерилизацию и послеоперационную передержку.

Подопечные Анны. Фото из её личного архива

Поэтому «Вторая жизнь» всегда нуждается в помощи — в первую очередь, в кормах. Самая большая статья расходов - консервы для котят. «Котята не хотят есть сухой корм. Многие еще совсем маленькие и в принципе не могут его есть. Поэтому малышей кормлю консервами, либо мясом курицы, фаршем, сердечками. Иногда печень, желудки куриные, филе куриное. Это наш основной рацион», - перечислила волонтёр.

Также её пункт передержки нуждается в лекарствах: антибиотиках, противовирусных, и в средствах ухода за животными — пеленками. Отдельной графой идут газеты - очень нужны старые, не глянцевые, а те, которые впитывают влагу. Анна стелет их на дно лотков, чтобы сократить количество наполнителя и грязи.

В аналогичной поддержке нуждаются другие зооволонтёры. «Котят безумно много! Либо я раньше была менее внимательна, либо это нашествие», - описала ситуацию с бездомными животными Юлия Риттер, которая заботится о десятках котят и взрослых особей. К ней часто попадают самые безнадежные, больные, искалеченные. Те, кого удаётся поставить на ноги благодаря помощи неравнодушных людей, ищут новых хозяев. На попечении волонтёра есть кошки и коты разного возраста, окраса и характера. «На улице огромное количество бездомных котят, чтоб они попали в "пункт передержки" должно освободиться место», - заметила Юлия Риттер.

Фото Юлии Риттер. Домашняя передержка

Волонтёр регулярно берет кошек на временную послеоперационную передержку, по возможности помогает коллегам-волонтёрам пристраивать других животных. Так, в начале лета по городу прокатилась весть о выкинутых в реку в Черёхе щенках. По счастью, пакет с животными зацепился за кусты, добрые люди его случайно увидели и достали 9 малышей из воды. На просьбу о помощи откликнулись многие псковичи, щенков выкормили вручную, сейчас они чувствуют себя отлично, немного подросли и готовятся открыть глаза.

Любить и жалеть

Для владельцев домашних животных у зоозащитного сообщества есть ряд рекомендаций по уходу за питомцами в летний период. «Первое и самое основное — животным нужен постоянный доступ к воде. Не запирать собак в машинах, не оставлять на солнцепеке, гулять по минимуму только утром и вечером, когда солнце не такое активное», - советует Анна Суворова, в семье которой живут 4 собаки. В жаркие дни они выходят на полноценную прогулку два раза, а в обед — только быстро справить нужду. «Собаки у меня брахицефалы, у них возможен тепловой удар, риск сердечной недостаточности возрастает, поэтому с ним очень аккуратно надо быть», - пояснила волонтёр.

Фото из личного архива Анны Суворовой

Она подчеркнула, что каждый хозяин обязан следить за своим животным в любое время года. Летом не допускать чрезмерного пребывания питомца на солнце, не играть на улице в жаркое время суток. Лучше пускай четвероногий посидит дома в тени. «У моих собак есть охлаждающий коврик, они на нем спят. Он охлаждает температуру тела на несколько градусов, не сильно, потому что перепады температуры тоже чреваты», - поделилась лайфхаком Анна Суворова. Она добавила, что сейчас есть множество аксессуаров и гаджетов для собак. Например, охлаждающие жилетки, которые обычно покупают животным с укороченными мордами, как наиболее предрасположенным к тепловым ударам и перегревам.

А вот кошки жару переносят гораздо легче, так как они более теплолюбивые животные. Но лето тоже может сказаться на их здоровье: если хозяева халатно относятся к их безопасности в помещении. В частности, не рекомендуется оставлять окна на микропроветривание: если животное там застрянет, то может погибнуть.

Подопечные Анны Суворовой. Фото из её личного архива

«Москитная сетка не всегда может выручить, так как кот может или разодрать её когтями, или выбить её, наскочив на окно. Открытое окно оставлять нельзя. Высотные травмы животных часто заканчиваются, как минимум, серьезной контузией внутренних органов, пневмотораксом, переломами, как максимум — гибелью», - предупредили в группе одной из псковских ветклиник в соцсети «ВКонтакте». Владельцам, желающим показать питомцу мир и лето, советуют поискать решетки на окна, созданные специально для пушистых.

«Главное - любить и жалеть своего питомца, и сердце подскажет, в чем именно нуждается любимый хвост», - озвучила свой совет председатель «Зоозащиты» Вера Короткова и призвала соблюдать все рекомендации, озвученные выше — тогда с питомцем всё будет хорошо.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Псковской области ожидается комфортная погода — не жаркая и не холодная. При этом не стоит забывать, что возможны внезапные колебания температур, опасные и для домашних, и для бездомных животных. Обезопасить их помогут выше перечисленные несложные правила.

Ульяна Ловыгина