Общество

Правила поведения при пожаре для детей подготовили в псковском МЧС

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время, к нему надо быть всегда подготовленным. Необходимо знать самим и объяснять детям не только правила пожарной безопасности, но и действия при пожаре. Ведь если ребенок столкнется один на один с опасной стихией, эти знания могут спасти ему жизнь. Об этом жителям Псковской области напомнили в главном управлении МЧС России по региону.

«Главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище - под кроватью, столом и т. д. Там его беда и настигает. Очень важно научить ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара. Родители обязаны обеспечить неукоснительное выполнение детьми правил пожарной безопасности, немедленно устранять причины, которые могут привести к трагедии. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно прививать с раннего детства», - отметили в МЧС.

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно знать элементарные правила:

Если пожар случится в квартире – немедленно нужно убегать подальше: на улицу или к соседям. Нужно кричать «Пожар!», звать на помощь. Если дым уже проник в квартиру, нужно закрыть нос и рот мокрой тканью (платком, полотенцем, полой одежды) и пробираться к выходу на четвереньках. Следует помнить, что если нет возможности выйти через дверь, спасаться нужно на балконе или возле открытого окна. Ни в коем случае нельзя прятаться от пожара под кроватью или в шкафу – пожарным будет трудно вас найти. Тушить огонь-дело взрослых, но вызывать пожарных можно самому по телефону: 101 и 112. Если на вас вспыхнула одежда, нужно остановиться, упасть на землю и кататься, пока пламя не собьется. Нельзя возвращаться в горящее здание за вещами.

Запрещено:

Бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных. Тушить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив их от электросети (можно получить удар током).

Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха).

Пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь (можно застрять и задохнуться)

Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может обжечь легкие).

Опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно).

Прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен).

«Задача родителей – обеспечить безопасность ребёнка и научить его правилам собственной безопасности. Будьте сами примером для своих детей в безопасном обращении с огнем!» - призвали в МЧС.