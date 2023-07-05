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Общество

«Люди труда»: 45 лет под землёй и высоким напряжением

06.07.2023 12:50|ПсковКомментариев: 0

Электромонтёр «Горводоканала» Виктор Петров обеспечивает работу главной насосной станции Пскова более сорока лет. Сюда поступает большая часть сточных вод, и от грамотных действий работников зависит, не утонет ли город в нечистотах.

Сотрудник предприятия провёл нам экскурсию по объекту и рассказал, как пришёл в профессию и 23 года работал бок о бок с женой, почему пока не собирается уходить на пенсию, и что важно знать начинающим специалистам.

 

11 метров под Псковом

«С чего начнём? Ну, пойдёмте наверх», - пригласил нас на экскурсию по станции Виктор Анфимович. Первой точкой стала диспетчерская, где дистанционно контролируется работа насосов, перекачивающих канализационные стоки. Специальная программа на компьютере отслеживает уровень тока, число пусков насосных агрегатов, температуру, производительность и другие показатели. Любая аварийная ситуация и предпосылки к ней сразу отображаются на мониторе.

На станции автоматизировано абсолютно всё. После модернизации здесь не только привели в порядок помещения, но и установили современное энергосберегающее оборудование. Так, импортные насосы позволяют сократить расход электроэнергии в 2-3 раза, по сравнению со старыми носителями.

Часть советских агрегатов по-прежнему задействованы и находятся в исправном состоянии. В помещении, где они установлены, становится немного не по себе: громко гудят массивные шкафы, в которых размещено оборудование с переменным током в 6 тысяч вольт, повсюду предупреждающие таблички «Опасно для жизни».

А в углу стоят огромные резиновые сапоги, рядом лежат перчатки. «На случай, если нужно отключить нагрузку, не только у нас, а если где-то на линии произошла авария, на подстанции. Мы надеваем эти боты, перчатки и отключаем высоковольтный разъединитель», - пояснил электромонтёр.

Следующие помещения, этажом ниже, гораздо комфортнее - там сотрудники станции могут пообедать и отдохнуть в свободное от работы время. На кухне - холодильник, микроволновка, чайник, шкафчики, где каждый работник хранит свою посуду и личные вещи. По соседству комната отдыха и раздевалка, где после работы можно принять душ.

Специалист пояснил, что такие условия очень важны для персонала станции, ведь после реконструкции она стала функционировать круглосуточно, бывают ночные и дневные смены. Зато работать стало легче: теперь здесь установлены новые распредустройства, совсем другого вида, габаритов и проще в использовании.

Спускаемся в сопровождении нашего спутника ещё ниже, где стоят шкафы для управления каждым из четырёх насосов. «Вот ещё остались фундаменты от старых насосов, - указывает он на огромные выемки в полу, ныне закрытые. - А сейчас то ли дело!» Для ручного управления насосом имеется специальный пульт, где можно проверить состояние агрегата. Всё это выводится и на компьютере в диспетчерской, который сразу выдаёт предупреждение в случае какой-либо ошибки.

А сами насосы находятся под землёй, в помещении на 11 метров ниже уровня Пскова. Когда-то там можно было ходить только в резиновых сапогах, а после модернизации станции в 2021 году — хоть в тапочках. Насосы теперь небольшие, компактные. Они перекачивают канализационные стоки с маленьких станций, расположенных в Центре, на Запсковье и на Завеличье — порядка 60% от общего объёма. Затем сточные воды отправляются на очистные сооружения канализации в деревне Монькино.

Другое поколение

Виктор Анфимович признаётся, что работа на такой мощной станции очень ответственная. Но за 45 лет стажа он уже привык к высокому напряжению во всех смыслах этого слова. В «Горводоканал» он пришёл сразу после окончания Псковского сельскохозяйственного техникума, где получил специальность электромонтёра, и службы в армии. Тогда городская канализационная насосная станция еще не была запущена: молодой специалист занимался монтажом и наладкой оборудования, осваивал азы профессии на практике.

Сейчас у электромонтёра 5-го разряда по обслуживанию и ремонту электрооборудования обширные обязанности: контроль за агрегатами, профилактика аварийных ситуаций, устранение неполадок. И всё это напрямую связано с высоковольтным напряжением.

Наш герой вспомнил случай из 80-х: однажды в его дежурство на станции загорелся один из двигателей.

«Я всё обесточил, вызвали пожарную охрану. Но двигатель раскалился, тушить его было нельзя - иначе металл деформируется, и оборудование станет непригодным для работы. Потихонечку поливали его из вёдер, кружек — так и охладили», - поделился работник предприятия. Благодаря этому двигатель удалось сохранить, его подлатали, после чего агрегат служил ещё много лет.

Другая экстремальная ситуация произошла под землёй, в грабельном отделении КНС, предназначенном для очистки сточных вод от крупных предметов — всего того, чем бывает засорена канализация. В один злополучный день вышел из строя насос, и помещение затопило вместе с пультом управления, который замкнул из-за попадания влаги. Виктор Анфимович был выходной, но его срочно вызвали на работу. Электромонтёр приехал и устранил аварийную ситуацию.

По его словам, сейчас такого уже не бывает — оборудование новое, и, к примеру, в случае перелива сработает автоматика. Включится второй насос, при необходимости третий, что позволит избежать затопления.

За работой всего этого оборудования каждую смену следят три человека. Сотрудники всегда помогают друг другу, например, если женщине-оператору что-то не под силу, или машинисту требуется помощь.

А 70-летний Виктор Петров порой просит помощи в освоении цифрового оборудования. Он заметил, что работать стало комфортнее и спокойнее, но приходится изучать новые технологии. «Молодежи проще, они с компьютером «на ты», а я-то поколение другое. По старому оборудованию я, конечно, знал все... Теперь обращаюсь к ребятам, если чего не знаю, они с пониманием относятся к этому. Постепенно учусь», - рассказал наш собеседник.

Трудовая династия

Уходить на пенсию он пока не спешит, говорит: «Пока ещё есть порох». А вот жена Татьяна уже на заслуженном отдыхе. Она отработала вместе с мужем целых 23 года. Пришла в «Горводоканал» на должность подсобного рабочего, а завершила карьеру машинистом 4-го разряда - самого высокого по станции.

«Общий стаж с женой у нас почти 68 лет!» - гордо заявляет специалист. Его уже не раз спрашивали, не тяжело ли было работать бок о бок с супругой. Бывает, и сам задаётся вопросом: как это можно столько лет оттрубить в одну смену, в ограниченном пространстве? «23 года днём здесь, вечером домой под ручку. Мы понимаем друг друга», - улыбается глава семьи.

 Фото из личного архива Виктора Петрова. День бракосочетания, 1974 год

Виктор и Татьяна были вместе с самого детства: ещё тогда все вокруг шутили, мол, «жених и невеста». А потом они выросли и поженились. В следующем году — Золотая свадьба.

Сын Игорь пошёл по стопам отца - выучился в сельхозтехникуме на электромонтёра. «Только он с красным дипломом, а я с простым — разгильдяем был», - смеётся Виктор Петров. После окончания ссуза Игорь получил высшее образование в Санкт-Петербурге и теперь работает инженером электроники.

Внук Роман совсем недавно окончил одиннадцатый класс. С выбором профессии он пока не определился. Семья, конечно же, надеется, что молодой человек продолжит династию. Возможно, даже когда-нибудь станет заслуженным специалистом «Горводоканала», как дедушка, который получил сотни грамот за профессиональные успехи, а в год 85-летия предприятия - медаль «За многолетний труд».

«Техника безопасности написана кровью»

«Изучать, изучать и ещё раз изучать, вникать и относиться к этому очень серьезно. Учиться чему-то: если на месте стоять, далеко не уедешь», - озвучил рекомендации начинающим и будущим электромонтёрам наш герой.

Его профессия сопряжена с опасностью, поэтому важно подходить к своим обязанностям со всей ответственностью и внимательностью. Помимо разряда, у Виктора Анфимовича есть самая высокая по станции группа допуска, четвёртая, которая даёт право работать с напряжением свыше тысячи 6 тысяч вольт. Каждый год он подтверждает свою квалификацию и сдаёт экзамены на допуск. Признаётся, что на подготовку уходит много времени, - считай, как перед школьными выпускными испытаниями.

Но это необходимо. В рядах представителей профессии говорят так: техника безопасности написана кровью и она превыше всего. Каждый год в разных регионах гибнут люди, работающие с высоким напряжением, — по словам псковского электромонтёра, в основном, из-за разгильдяйства и невнимательности. Он подчеркнул: в такой работе самое главное - не спешить и ничего не перепутать, иначе может произойти беда.

И тут же наш собеседник разрядил обстановку: работа очень интересная - нет монотонности, постоянно нужно что-то придумывать, находить выход из той или иной ситуации, узнавать что-то новое. «Профессия творческая. Да, работа на станции тяжёлая, но гораздо легче, чем до модернизации. Коллектив у нас хороший, условия все обеспечены, никто уходить не собирается», - отметил он. К тому же, навыки электромонтёра всегда пригодятся в быту. Ту же розетку починить — и то соседи обращаются.

Просят помощи и совета у Виктора Петрова и по другим вопросам. Уже более 10 лет он занимается природным земледелием - это новая технология обработки почвы, которая позволяет радикально и достаточно быстро повысить ее плодородие естественным образом, не перекапывая и не применяя минеральных удобрений.

На даче у опытного садовода-огородника растёт свыше 10 сортов малины, виноград. Правда, последнего поубавилось: южные импортные сорта не пережили заморозков, теперь приходится отдавать предпочтение отечественным. «А хотите покажу, какая картошка у меня растет? - предложил наш герой и продемонстрировал фото аккуратных пронумерованных грядок. На каждой посажен определённый сорт картофеля — всего около 12.

Виктор Петров посвятил электричеству и высокому напряжению почти всю свою жизнь. И он об этом нисколько не жалеет, искренне любит свою работу и предпочитает жить в движении. Профессионал готов передавать опыт молодому поколению и уверяет: быть электромонтёром — это здорово, интересно и престижно.

Ульяна Ловыгина

Теги: #горводоканал #работа #профессия #люди труда
Источник: Псковская Лента Новостей
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