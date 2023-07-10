Общество

Супругам хотят дать больше личного пространства в домах престарелых

Супругам, которые вместе живут в организациях соцобслуживания (например, в психонев­рологических интерна­тах), предлагают выделять комнаты без посторонних. А брить мужчин там хотят в семь раз реже.

Такой проект постановления главного государственного санитарного врача, который вносит изменения в санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, опубликован на портале нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

В соответствии с проектом в документе отредактируют формулировку о количестве мест в спальных комнатах. Сейчас их нужно делать на трех человек. А согласно поправкам, в них смогут разм­ещать от одного до трех жильцов. Это позволит выделять отдельные комнаты супружеским парам. Данному решению предшествовали обращения общественников в Роспотр­ебнадзор еще в 2021 году.

Чтобы санузлов хватило на всех, их количество тоже решили регламентировать подробнее. В интернатах, организованных по типу жилых ячеек, их предлагают оборудовать из расчета минимум одна раковина, унитаз и душ на трех проживающих. А в случае организации по типу жилых групп — хотя бы один санузел на шесть человек.

Еще одно нововведение отменяет требование ежедневно брить постояльцев интернатов, которым сложно это делать самим. Им по-прежнему будут каждый день помогать с чисткой зубов, умыванием, а также уходом за телом и волосами. А вот брить и стричь ногти станут раз в неделю.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что в вопросе гигиены необходимо ориентироваться прежде всего на желания самого человека. «Если он желает бриться один раз в неделю — это его право, а вот если он желает бриться ежедневно, то менять стандарты нельзя ни в коем случае, потому что сам человек за собой не может ухаживать, и, следовательно, те, кто это делает вместо него, должны все-таки выполнять все требования гигиены», — полагает депутат.

Кроме того, в Роспотребнадзоре хотят обновить требования к планировке зданий медорганизаций. В них предлагают разделять потоки пациентов с заболеваниями разной эпидемиологической значимости. А операционные, предоперационные, стерилизационные, процедурные и некоторые другие кабинеты разрешат проектировать без естественного освещения.

Также в больницах могут появиться умывальники не только с бесконтактным, но и с некистевым управлением. Например, вода потечет, если нажать на специальную ручку локтем или ногой на педаль.

При этом пациентов с гнойно-септическими заболеваниями и определенными инфекциями можно будет изолировать не только в боксы и боксированные палаты, но в случае их отсутствия и в индивидуальные палаты со шлюзом и санузлом.