Четыре тонны клубники собрало крестьянское хозяйство «Бежаницкая ягода», несмотря на заморозки. Об этом сообщил глава крестьянского хозяйства Илья Степанов в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Крестьянское хозяйство занимается разведением разнообразных сортов клубники. Сегодня кусты клубники занимают уже 2,5 га полей, а урожай в 2022 году достиг 8 тонн.
«Сейчас мы собрали первый урожай – 4 тонны клубники. Были заморозки, которые попортили растение. А в прошлом году собрали 16 тонн за весь сезон, а половину выкинули из-за дождей, ягода набухла и испортилась. В планах в следующем году подаваться на грант и просить 8 млн рублей. Собираемся приобрести цеха заморозки, шоковой заморозки. В планах посадить также и голубику, малину. Работаем мы в радиусе 100 км на местный рынок, до Пскова даже не доехать, потому что люди приезжают и забирают клубнику сразу с поля. Хотим расширяться», - сказал Илья Степанов.
«Молодцы, развивайтесь, участвуйте в грантах. Хорошее хозяйство, ему надо придать динамики», - отметил губернатор.
В 2018 году крестьянское хозяйство получило грантовую поддержку на создание и развитие хозяйства в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области». Размер гранта – 1,5 млн рублей. На средства гранта приобрели сельскохозяйственную технику.
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