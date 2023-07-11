Общество

Четыре тонны клубники собрало крестьянское хозяйство «Бежаницкая ягода», несмотря на заморозки

Четыре тонны клубники собрало крестьянское хозяйство «Бежаницкая ягода», несмотря на заморозки. Об этом сообщил глава крестьянского хозяйства Илья Степанов в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Крестьянское хозяйство занимается разведением разнообразных сортов клубники. Сегодня кусты клубники занимают уже 2,5 га полей, а урожай в 2022 году достиг 8 тонн.

«Сейчас мы собрали первый урожай – 4 тонны клубники. Были заморозки, которые попортили растение. А в прошлом году собрали 16 тонн за весь сезон, а половину выкинули из-за дождей, ягода набухла и испортилась. В планах в следующем году подаваться на грант и просить 8 млн рублей. Собираемся приобрести цеха заморозки, шоковой заморозки. В планах посадить также и голубику, малину. Работаем мы в радиусе 100 км на местный рынок, до Пскова даже не доехать, потому что люди приезжают и забирают клубнику сразу с поля. Хотим расширяться», - сказал Илья Степанов.

«Молодцы, развивайтесь, участвуйте в грантах. Хорошее хозяйство, ему надо придать динамики», - отметил губернатор.

В 2018 году крестьянское хозяйство получило грантовую поддержку на создание и развитие хозяйства в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области». Размер гранта – 1,5 млн рублей. На средства гранта приобрели сельскохозяйственную технику.

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