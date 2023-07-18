Общество

Псковский район меняется в лучшую сторону – Владимир Кузь

Псковский район меняется в лучшую сторону. Об этом заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если посмотреть, что сделано за пять лет, я думаю, что, куда ни посмотри, везде есть изменения в лучшую сторону. Дорожная сеть изменилась кардинально – много дорог построено в районе, объективно много. Да, еще много вопросов к дорогам, очень много, но, по крайней мере, старый асфальт во многих населенных пунктах отремонтирован, особенно в Завеличенской волости. Касаемо транспортной доступности – Талабские острова: пошли новые катера, туристический потенциал островов огромный. И местным жителям хорошо. Новые школы, новые детские сады, капитальный ремонт школ, строительство ФОКОТов. Если мы возьмем медицину, на сегодняшний день ремонтируется поликлиника. Понятно, что с районной больницей пока вопросы, но большое количество ФАПов. Спортивные площадки, детские площадки, ТОСы... Можно бесконечно перечислять», – рассказал Владимир Кузь.

Он отметил, что возрос также и бюджет Псковского района, его инвестиционный потенциал.

«Бюджет вырос в пять раз, все деньги вкладываются в развитие района. Сколько сделано домов культуры... Да, еще многое предстоит, но делают», – добавил Владимир Кузь.