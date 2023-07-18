Общество

Ждать ли острой борьбы на выборах главы Псковского района, ответил Владимир Кузь

Ждать ли острой борьбы на выборах главы Псковского района, ответил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У Натальи Анатольевны Федоровой очень хороший рейтинг, у нее очень хорошая поддержка среди жителей района. И сейчас все группы влияния находятся в одинаковых условиях, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Есть закон, а он главенствующий, и все группы влияния действуют в рамках закона. Соответственно, администрация района тоже работает в рамках действующего законодательства», – сказал Владимир Кузь, отвечая на вопрос, ждать ли острой борьбы на выборах главы района.

Он добавил, что в рамках существующего законодательства и надзора за выборами никто не рискнет использовать свое влияние на итоги выборов.