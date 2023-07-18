Ждать ли острой борьбы на выборах главы Псковского района, ответил Владимир Кузь

Ждать ли острой борьбы на выборах главы Псковского района, ответил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
«У Натальи Анатольевны Федоровой очень хороший рейтинг, у нее очень хорошая поддержка среди жителей района. И сейчас все группы влияния находятся в одинаковых условиях, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Есть закон, а он главенствующий, и все группы влияния действуют в рамках закона. Соответственно, администрация района тоже работает в рамках действующего законодательства», – сказал Владимир Кузь, отвечая на вопрос, ждать ли острой борьбы на выборах главы района.
Он добавил, что в рамках существующего законодательства и надзора за выборами никто не рискнет использовать свое влияние на итоги выборов.