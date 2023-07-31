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Общество

Иммунитет для вывески: псковичи просят не применять дизайн-код к советскому наследию

03.08.2023 15:32|ПсковКомментариев: 0

Дизайн-код преображает городское пространство. В этом смогли убедиться псковичи: всего за пару лет не осталось и следа от разношерстных и кричащих вывесок в центре города, благодаря снятым крупным конструкциям, мы можем видеть архитектурные особенности зданий, и в целом облик Пскова стал более сдержанным и стильным. Сейчас по такому же сценарию происходят изменения в других муниципалитетах области.

Но любители истории и просто внимательные к своей среде жители бьют тревогу: вместе с «визуальным шумом» иногда исчезают и ценные для многих советские вывески. Сберечь для последующих поколений это наследие непросто - внедрение новых правил оформления фасадов имеет свои сжатые сроки. Поэтому инициативные псковичи хотят обратиться к региональным властям с предложением не применять дизайн-код к советским вывескам. Подробности узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Фото: Елизавета Левадная 

«Советская вывеска ни под какие дизайн-коды попадать не должна. Это совершенно отдельная история», - считает один из авторов инициативы, художник-дизайнер, член городской комиссии по согласованию вывесок Михаил Гнедин. По его словам, объекты советского наследия нужно «сохранять, реставрировать и делать достопримечательностями».

Вопрос о необходимости сохранения таких вывесок возник еще во время работы по внедрению дизайн-кода в областном центре. «На уровне терминов отличий как будто нет. И старая советская и та, которую повесил предприниматель, - это всё вывески. В итоге под демонтаж стали попадать объекты советского наследия».

Один из таких примеров - вывеска «Аптека» на Рижском проспекте. «В этом здании до сих пор находится аптека, и сам бог велел эту вывеску сохранить, отреставрировать, снова сделать неон, и такой советский артефакт оставить. Практика показала, что восстановленные вывески смотрятся шикарно. Они украшают городское пространство, подходят этой архитектуре, потому что строились в то же время. Это стилистический элемент, который не стоит сносить. Как минимум, на это надо посмотреть, обсудить, решить, что с ней делать», - уверен дизайнер.

Но, если демонтаж конкретно этой вывески пока остановлен, то далеко не всех свидетелей недавней эпохи удалось отстоять. Например, вывеска «Фото» на Октябрьском проспекте уничтожена. «Ее буквально на наших глазах сняли и утилизировали», - говорит Михаил

Сохранить все

Теперь речь идет об аналогичных украшениях фасадов в райцентрах и городе Великие Луки, где сейчас внедряется дизайн-код. В поиске уникальных объектов советской эпохи Михаилу помогает Елизавета Левадная - выпускница истфака и автор Telegram-канала о культурном наследии Пскова Pskov.details.

«Дизайн-код оцениваю положительно. Некоторые здания, благодаря ему, абсолютно преобразились. Например, дом на Карла Маркса, дореволюционный, желтенький, напротив рынка, где раньше был магазин "Закладка", был полностью завешан всякой рекламой - просто плакать хотелось! Как только приняли дизайн-код, стало красиво. Но в плане наследия бывают перегибы - это проблема», - считает Елизавета Левадная.

Фото здесь и далее: Олег Никитин

По мнению девушки, советские вывески нужно сохранять - это предметы эпохи, которая ушла. «Причем, я считаю, что нужно сохранить все такие вывески, независимо от степени их художественной ценности, потому что их действительно осталось очень мало. В основном, это конструкции из металла, которыми обозначались магазины, вокзалы, службы быта, проката и т.д. Все это история, произведения дизайна своего времени. По ним видно, что было когда-то на этих местах. В Пскове я насчитала всего семь таких вывесок, в Великих Луках - около десяти. Среди них особенно интересна вывеска «Молоко» - очень крутой, интересный дизайн, в Пскове подобного нет», - говорит Елизавета Левадная.

Советские артефакты в районах девушка ищет разными способами, но в основном, через интернет. «Есть энтузиасты, которые их фотографируют и выкладывают на своих страничках, есть блоги, посвященные советскому наследию. Часть вывесок нашла сама: специально гуляла по панорамам в Яндексе и Гугле, чтобы искать артефакты», - отмечает девушка.

 
Собственники «советских» вывесок вправе обратиться в администрацию города Пскова за их согласованием. Самое главное требование - чтобы эти вывески были отреставрированы и приведены в надлежащий вид. Для согласования вывесок на фасаде зданий, расположенных на территории Пскова, необходимо обратиться в комитет по размещению некапитальных объектов администрации города Пскова по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом №2а, 2 этаж, телефон: (8112) 29-10-74.

По ее словам, такие интересные объекты есть во многих райцентрах: «В моем родном поселке Струги Красные есть довольно красивая вывеска «Ресторан «Лесной», в Невеле, скорее всего, до сих пор жива тройная вывеска на здании почты «Почта - Телефон - Союзпечать». В Локне в прошлом году точно была в сохранности вывеска «Автостанция», на месте ли она сейчас - не знаю. Она интересна тем, что еще в 2010-х годах такие вывески с надписью и эмблемой автотранса были на многих автостанциях в районах, и их везде убрали. В Острове есть постсоветская вывеска «Аптека» с лампочками. Еще в Печорах прошлой осенью видела вывеску «Магазин» на автосервисе. Но, к сожалению, ее уже демонтировали».

Многие такие конструкции созданы известными художниками и дизайнерами. Так, великолукские вывески примечательны еще и тем, что их изготавливал Александр Логинов, почетный гражданин города, автор знаменитых цветных фонтанов.

«Великие Луки - один из первых городов в СССР, где были установлены цветомузыкальные фонтаны. В то время для советских граждан подобные сооружения казались чем-то сказочным и нереальным. Александр Константинович Логинов проектировал и создавал фонтаны, которые по своей оригинальности в то время не имели аналогов. Одним из первых в союзе Логинов в своей мастерской изготавливал и газосветные рекламные вывески», - говорит общественный советник главы города Великие Луки, мастер-технолог мастерской «Металлопомощь» Артем Васильев.

По его словам, вывески стали неотъемлемой частью жизни граждан. Их названия молниеносно распространились на кварталы, районы: «Спутник», «Прогресс», «Родина», «Мелодия», «Берёзка» и многие другие. «На фасадах великолукских домов ещё кое-где остались газосветные вывески, их около десяти. Например, «Молоко», «Подарки», «Кафе», «Телеграф» живы к удивлению до сих пор. Но в любой момент каждая может исчезнуть. Исчезновение каждого из этих почётных объектов культурного наследия равносильно вымиранию, утрате достоинства. Последние еще можно спасти», - отмечает он.

Также есть мнение, что сохранения заслуживают и вывески 90-х - 2000-х годов. По мнению Елизаветы Левадной, они «тоже отличаются от современных, и их осталось еще меньше, потому что сделаны они из менее прочных материалов». Однако, как отмечает Михаил Гнедин, среди вывесок этого периода есть как «по-настоящему ценные вещи, так и мусор, который просто надо счистить с фасада, чтобы не мозолил глаза». «В дизайн-коде прописано: вывески ветхие, в несоответствующем состоянии, подлежат демонтажу, и таких в муниципалитетах очень много. Предприниматели не следят за ними, они все облезлые, побитые. Выглядит это неприглядно, а в иных случаях они еще и опасность для прохожих создают», - рассказывает дизайнер.

Фото здесь и далее: Михаил Гнедин

Так же, как и для Пскова, для районов характерна история, когда предприниматели путают вывеску с рекламой. «В Пушкиногорском районе, Новоржеве, Локне есть магазины «Книги, игрушки». Там невероятных размеров буквы - стремные, опасные! От такой гигантомании комиссия была в шоке»,- говорит Михаил Гнедин.

Карта артефактов

Все обнаруженные в сети и в реальности объекты девушка наносит на гугл-карту. В настоящее время на ней уже 73 отметки. «Там и лепные вывески, и металлические, есть что-то из девяностых и двухтысячных. А кое-что - это вообще не вывески, а другие объекты советского периода, которые тоже могут пасть жертвой дизайн-кода», - поясняет Елизавета Левадная.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Радиоателье»

Все советские вывески ребята собирают в список, который хотят направить правительству региона и губернатору. При этом, речь не идет о включении советских вывесок в перечень объектов культурного наследия. «Это нам может выйти боком. Объект культурного наследия - это статус, который требует особого отношения. То есть, это экспертизы, проекты, которые стоят денег. Мы в этом завязнем», - выразил опасение Михаил Гнедин.

«Мы хотим, чтобы на уровне дизайн-кода эти вывески исключили из процедуры согласования. И второе - обратить внимание на необходимость восстанавливать этот "советский культурный слой"», - отмечает дизайнер.

Впрочем, понимание того, что советские вывески требуют особого отношения, есть и в самой комиссии по их согласованию, и в рабочей группе при правительстве области. Председатель последней - главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин отмечает, что сохранение таких элементов - вопрос решаемый. «Такие конструкции - это не совсем вывеска. Это часть архитектурного решения здания. Они создавались при проектировании и строительстве этих зданий и являются в определенном смысле наследием», - считает он.

С аналогичными вопросами сталкиваются и его коллеги из других регионов. «В Калуге демонтировали советскую неоновую вывеску «Храните деньги в сберегательной кассе». Главный архитектор города убедил власти, что ее нужно сохранить. Вывеску забрали со свалки и восстановили. Смотрится просто круто! - говорит Евгений Шапкин. - Мы стараемся идти таким же путем. Это элементы декора фасада. Уничтожать это совершенно неправильно».

Светлана Синцова

Теги: #регион60 #дизайн-код #СССР #вывески
Источник: Псковская Лента Новостей
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