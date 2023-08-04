Общество

Кошки без микрочипов не смогли выехать из РФ через границу в Псковской области

Две кошки гибридных пород не прошли ветеринарный контроль на государственной границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-эстонской границе в пункте пропуска Шумиликино сотрудник ведомства провел ветеринарный контроль двух кошек-метисов, которые перевозились в автомобиле из Московской области в Республику Молдова.

У кошек отсутствовали средства идентификации (микрочипы). Вывоз животных с таможенной территории ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.