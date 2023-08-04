Общество

Работающим удаленно женщинам в декрете предложили сохранить пособие

На рассмотрение в правительство России внесен пакет законопроектов о предоставлении женщинам возможности работать дистанционно в период отпуска по уходу за ребенком с сохранением выплаты пособия. Об этом «Известиям» 5 августа рассказал автор инициативы — председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы считаем важным, чтобы у женщин, матерей, была возможность сохранять свою профессиональную квалификацию, заниматься любимым делом, при этом совмещать это с материнством. Сейчас как бывает, женщина родила ребенка и до 1,5–3 лет занимается только с ним. Это часто негативно сказывается на финансовом положении семьи, на моральном настроении матери, которая хотела бы работать, самореализовываться без потери времени, совмещая это с делами по уходу за ребенком. Став мамой, каждая женщина должна чувствовать заботу государства. И неважно, как она до этого зарабатывала», — пояснил Слуцкий.

Депутат отметил, что современные женщины часто задумываются о рождении ребенка с позиции своего финансового положения и возможностей обеспечить свое чадо. По его мнению, баланс между карьерой и материнством — важный фактор развития современного общества и государства и именно когда женщина финансово независима, она может себе позволить и всё остальное, в том числе рождение ребенка.

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Однако, как обратил внимание Слуцкий, ситуации бывают разные: например, муж зарабатывает ниже среднего или пара решает развестись. Вместе с тем долги по алиментам в России ежегодно превышают 20 млрд рублей.

«Возможность дистанционной работы придаст женщинам уверенность в финансовом положении. ЛДПР предлагает сохранить пособие по уходу за ребенком дистанционно работающим женщинам. Таким образом, будет исключен выпадающий заработок», — уверен депутат.

По его мнению, изменения, которые коснулись всего мира в период COVID-19, показали, что дистанционный формат работы не просто возможен, но и позволяет в полной мере выполнять трудовые обязанности, при этом снижает потерю времени на путь до работы и обратно, а также на обеденный перерыв.

«При дистанционном формате работы женщина сможет сохранять баланс между профессиональным развитием и уходом за ребенком», — добавил Слуцкий.

В заключение он отметил, что в настоящее время женщина может работать дистанционно, находясь в отпуске по уходу за ребенком, но тогда у государства отсутствуют основания для выплаты пособия, а работодатель может и вовсе отказать в таком формате.

Предлагаемый законопроект обяжет работодателя обеспечить переход работника на дистанционный формат работы, если она в целом может выполняться удаленно, а выплата пособия будет сохранена, подытожил автор инициативы.