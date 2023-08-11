Малоимущим семьям напомнили о положенных им льготах

Субсидии на оплату ЖКУ, единое пособие беременным и на детей, налоговые льготы — это лишь малая часть помощи, которую получают малоимущие семьи.
Получить помощь малоимущие семьи также смогут продуктами, топливом, одеждой и обувью, лекарствами, путёвками на отдых, льготным питанием в детсадах и школах. Если им негде жить, государство может предоставить жильё бесплатно или за небольшую плату по договору социального найма.
Узнать о положенных семье мерах поддержки можно в региональном отделении Соцфонда или в личном кабинете на Госуслугах.